Joan Plaza: "Reclamo jugar partidos como si fuera el último"

El entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, ha ofrecido una interesante rueda de prensa previa al partido ante el Lenovo Tenerife.

Sensaciones del equipo

"Equipo está entrenando mejor en las últimas semanas. Desde el día del Barcelona planteamos distintos los parciales en contra. En los entrenamientos vamos encontrándonos mejor, aunque en los partidos nos falta algo para ganar. Entendemos nuestras carencias para sobrellevarlas en los encuentros".

Cosas a mejorar

"Teníamos vocación desde principio de temporada de tirar más de tres. Pensábamos que teníamos más amenaza de tres y en las últimas semanas incrementando presencia de 4 en perímetro. A pesar de tirar más no aumentamos el porcentaje y no podemos olvidar el juego cerca de canasta".

Estado de forma de Pasecniks

"Pasecniks ha llegado bien físicamente. Le falta el ritmo, que no sé adquiere de un día para otro. Nos viene a ayudar a ratos con la premisa de complementar a Todorovic porque son muy distintos. Puede darnos minutos de calidad. Tiene ganas de aprender, pero la falta de ritmo la va a sufrir. Pasecniks puede jugar más rápido, correr contragolpe, pick and roll y jugar por encima del aro. Defensivamente un punto más de intimidación. Es una pieza más del engranaje".

El rival

"Tenerife está creciendo sin pasos en falso. Jugadores experimentados y jóvenes de calidad. Los que he tenido la fortuna de entrenar son jugadores de mucha sabiduría. Marcelinho en Joventut. Borg, Sastre, Shermadini, Salin... Más allá del talento individual, son jugadores con coeficiente alto para jugar al baloncesto. Otros vienen a más como Guerra y buenas incorporaciones como Wiltjer, Fitipaldo... Equipo complejo de batir y que está haciendo las cosas bien. Es un aspirante a ganar la Copa del Rey, por ejemplo".

Carencias

"No pretendo ser aburridos, pero hay que hacer hincapié en nuestras carencias. El otro día en Zaragoza 13 pérdidas de balón, no 18.ser estables defensivamente y sólidos en el uno contra uno. No perder balones, incluso si hay que jugar andando, defender muy bien y que las ayudas lleguen".

Carrington

"La tendencia se marca a los 10, pero ya se intuyen cosas. Él venía con la vitola de ser una amenaza en el triple, de finalizar cerca con contacto..., y esperamos aún su salto de calidad. Sería bueno que el domingo diera su mejor versión, a un mayor nivel del que está. Lo estamos cuidando para que cambie el chip".

Posible salida de Todorovic

"Hemos podido optar a jugadores con determinadas condiciones. Entiendo que si esa cláusula se ejecuta se hará. Finales de diciembre y si se hace antes implica un movimiento de ficha urgente. Reclamo jugar partidos como si fuera el último. El de Tenerife hay que asumirlo así y dejarnos la vida porque con 2-7 queremos más triunfos. Con ese deseo quiero que afronten los jugadores el partido, como si fuera el último dejándolo todo con la mejor versión de cada uno. Si se va a China hay que afrontarlo porque es una pieza clave. Si se diera, Pasecniks no es Todorovic, que es nuestro pívot titular. Estamos en ACB. Zaragoza antes de slair McLean ya tenía a Thompson. Hay que actuar antes de que haya sangre tapando la herida. Si se intuye que es inmediato (la salida de Todorovic) ese jugador debe estar aquí".

Ganar al Lenovo Tenerife

"El domingo hay muchas razones. Una victoria más o menos a estas alturas marcan mucho en el futuro. Jugamos para La Palma, ante los nuestros... Hay muchos motivos para que la gente venga e intentemos ganar. Antes de las ventanas nos medimos con dos grandes y es una victoria que nos ayudaría a subsanar derrotas del pasado".