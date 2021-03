Joan Plaza mostró la satisfacción por el triunfo de su equipo, destacando el nivel ofrecido atrás por su equipo. "Es evidente que estás satisfecho por ganar, pero ahí se acaba la fiesta. Mostramos la tendencia a seguir, siendo proactivos en defensa y dejando en menos de 20 puntos por cuarto al rival . Eso te permite anotar con más facilidad. Aun así seguimos cometiendo pérdidas que nos penalizan, pero es lo que tiene jugar ansiedad y tensión", valoró el técnico.

"Estamos contentos, porque han participado todos, tirando de todas las energías que nos puedan dar los más jovenes y los júniors. Hemos de ser capaces de tener una rotación amplia, aunque no sean los más capacitados en estos momentos", destacó el entrenador bético, que apuntó que "hace años" que no entra en el vestuario después de un partido. "Ni ganando ni perdiendo, pero he escuchado los gritos de alegría de los jugadores, después de tanta frustración por derrotas ajustadas", indicó.

"En el baloncesto hay muchos jugadores invisibles que son fundamentales en cualquier estructura. Los Pablo Almazán, Borg, Kay... son de menos lucecitas de colores que otros, pero han demostrado que son clave", aseguró Plaza, para quien su equipo sigue siendo frágil: "Estamos en un punto importante de fragilidad. De ganar la mitad de los partidos perdimos por cinco puntos tendríamos más tranquilidad, pero ahora cualquier cosa te altera. Hasta un parcial de 3-0 en contra", apuntó Plaza, que añadió: "Jasen me enseñó hace 10 años aquí que esto es un juego de aciertos y de errores. Hay que asumirlos, pero nunca encadenar esos errores que permiten al rival acercarse o ganarte, como nos ha pasado".

Sobre el buen nivel defensivo Plaza apuntó: "Dejar en 61 puntos a un equipo como el Andorra es el camino. No sabíamos que el Gipuzkoa había ganado, pero los jugadores deben aceptar este nivel de presión que tiene cualquiera en su trabajo y entender que de aquí al final de temporada cada partido es casi una final. Somos conscientes de la dificultad de lo que nos viene ahora. Real Madrid y Joventut si puden ganarnos de 40 lo harán mejor que de 20, pero estamos en el camino de creer que llegaremos al último partido y al último cuarto con opciones de salvarnos".