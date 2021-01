El Coosur Betis recibe este sábado al San Pablo Burgos (18:00), uno de los equipos de moda en la ACB y un "espejo como club en el que mirarse" por su crecimiento. En la pista, Joan Plaza, técnico verdiblanco, aboga por que su equipo sea "fiel a sí mismo" en un partido que espera complicado por la alta anotación del rival y la capacidad de sus jugadores.

"No sé si acabar con cinco triunfos la primera vuelta sería para descorchar nada, pero es verdad que ahora cada victoria cuenta y sería importante poder hacerlo", destacó el preparador catalán, que espera que su equipo sea capaz de "adaptarse a las circunstancias". "Hay veces que el rival te exige jugar a 100 puntos, otras veces a 60. Hemos de ser nosotros mismos; eso es lo que trato de imponer a mi equipo".

Está pendiente el técnico de ver "cómo se levantan" sus jugadores este sábado, después de "algún susto en el entrenamiento" para hacer la convocatoria e insistió, cuestionado por la capacidad de fichar de la entidad que "sabía cuando venía lo que había". "Hay factores que nos condicionan, como jugar con 11 jugadores por temas de cupos. Eso nos condiciona y es posiblemente que mañana entre otro júnior más. Hemos de estar preparados para cualquier alternativa. Si podemos conseguir otro jugador que nos refuerce, fantástico. Parece ser que nosotros no tenemos la disposición de otros clubes como Fuenlabrada, que esta semana ha fichado a dos jugadores. Yo confío en que realmente si surge una posibilidad que nos mejores, aparezca".

Al respecto, cuestionado si cree que a la plantilla le haría falta un cuatro más, explicó: "El club puede necesitar no sólo un mejor jugador, sino un mejor entrenador, un mejor directivo... Pero somos lo que somos, para bien y para mal. Hemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a Betis, a un club que desde la modestia pretende volver a tener un espacio en la ACB. Pero hemos de estar preparado para cualquier posibilidad que surja y sería bueno estar siempre en el mercado. Insisto en que el problema son las limitaciones en el ámbito económico y administrativo. Hay pocos jugadores españoles disponibles en el mercado que nos permitiera jugar con 12. Hasta ese momento, tiraremos con júniors o convocatorias. Otros clubes fichan porque tienen plazas sin cubrir de europeo o extracomunitarios".

Sobre el rival, Plaza destacó la presencia en el quipo burgalés de "dos bases top en ACB que ha demostrado su nivel en Euroliga". "Lo más importante es saber qué partido nos vamos a encontrar. Nos enfrentamos a un conjunto que es de los máximos anotadores, buen defensor, con dos cerebros con capacidad de anotación que entre puntos propios y asistencias generan cerca de 47 puntos. Es muy importante hacer un buen partido, pero sin obsesionarnos con ninguno", destacó el catalán, que ve en el Burgos "un buen ejemplo en el que reflejarse para crecer". "Como el Gran Canaria o el Tenerife. Incluso Obradoiro, consolidado ya. Hay clubes en los que hemos de mirarnos y crear una línea de trabajo muy definida que te lleve a algún sitio", señaló el técnico, satisfecho con el trabajo de su plantilla: "En la misma línea de otras semanas, sintiéndonos bien. Seguimos trabajando para mejorar nuestros mecanismos de defensa y ataque... Yo no cambiaría ni una coma del trabajo que hemos hecho. Estoy contento, aunque puede que mañana perdamos de 30 y estas palabras serían huecas".

Sobre el ritmo del partido, Plaza indicó que "no se trata de un botón al que darle para atacar o defender, sino que esas dinámicas que son invisibles y mucha gente le cuesta entender es lo que te llevan a jugar de una manera u otra". "Llevo aquí un mes y han pasado muchas cosas. Una de ellas es que no tenemos el ritmo propio, ni en defensa ni en ataque. Hemos de ser un equipo que antes del partido seamos capaces de saber qué esperar de nuestros jugadores y todavía somos un poco imprevisibles para lo bueno y lo malo".

Plaza resaltó que Niang sigue sin estar disponible y que hasta horas antes del partido no sabrá el descarte, que podría llegar "determinado por alguna lesión". "Lo que no sirve es llorar y no voy a hacerlo. Lo importante es apretar los dientes, que el club esté preparado e ir al partido a morir".