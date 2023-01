Joshua Gray, la apuesta bética por Evans

El Betis Baloncesto hizo oficial la contratación de Joshua Gray. Casi 10 días después de la marcha de Shannon Evans al Valencia Básket, el conjunto verdiblanco ya tiene a su sustituto y tras entrenarse este viernes por primera vez con el grupo dependerá de la decisión del técnico llevarlo a Zaragoza, aunque todo hace indicar que podría debutar este domingo (20:00) en un partido clave por la salvación para el equipo heliopolitano.

Gray procede del Lokomotiv Kuban, con el que jugaba la VTB. Allí llegó tras disputar la pasada campaña en la D-League con los Long Island Nets. El nuevo director de juego del cuadro sevillano, de 29 años y 1,85 metros de altura, inició su carrera en las universidades de Texas y Luisiana entre el 2012 y el 2016 antes de llegar a la G-League de la mano del Northern Arizona Suns (2016-2018). Sus buenos números le llevaron a debutar en la NBA en 2018 de la mano de los Phoenix Suns y luego tener una nueva oportunidad en los New Orleans Pelicans en 2019. Tras una experiencia en la Liga de Korea con el LG Sakers regresó a su país para disputar la G-League con el Ft Wayne MA y posteriormente con el Long Island. Debutó con la selección absoluta de Estados Unidos en las ventanas de clasificación para el Campeonato del Mundo 2023.

En Rusia ha tenido un papel discreto en los cinco partidos que ha disputado promediando 5,6 puntos, un rebote y 1,6 asistencias, con un tope de 11 puntos ante el Nizhny, partido en el que jugó 20 minutos. La pasada semana, el día 20 de enero, ante el Astana no jugó. Se había desvinculado ya del club ruso, de manera que el Betis Baloncesto no ha pagado por su salida ahorrando buena parte de los casi 400.00 euros que el Valencia pagó por Evans. Sí jugó el pasado 15 de enero frente al Tsmoki-Minsk, con siete puntos, dos rebotes y ninguna asistencia en el cómodo triunfo de su equipo, en el que sigue el ex de Fuenlabrada Ivan Paunic, por 74-56.

El Betis Baloncesto ocupa con Gray la plaza de extracomunitario que dejó Hill, mientras sigue a la espera de arreglar el papeleo para incorporar a Jean Montero, que puede actuar como vinculado, aunque no como jugador de formación. El jueves declaraba Willy Villar, director deportivo del Gran Canaria, que "la idea es cederlo al Betis". "Todo está a falta de cerrar los temas burocráticos y de contratos. Espero que se solucione lo antes posible, aunque él tiene problemas de visados para aterrizar en Sevilla. Pero en lo que respecta a nosotros y a Betis es un tema burocrático. Espero que acabe bien, porque está siendo un tema farragoso", indicó.