Luis Casimiro "¿Hombre milagro?, la presión es algo inherente en mi trabajo"

Luis Casimiro Palomo (21-06-1960, Villamayor de Calatrava) se ha convertido en el hombre milagro en Sevilla. En busca del tercero va por San Pablo, el segundo de verdiblanco tras el increíble tramo final de la pasada campaña. Como un deja vu anda metido otra vez en la misma tarea, aunque ahora sin Shannon Evans. Más equipo y más entrenador en busca de la salvación de un club que, sin estrellas, se ha reinventado en el último mes fichando a cinco jugadores nuevos dándole un giro de tuerca a la planificación veraniega. Así tratará el técnico manchego de ampliar su leyenda de milagros que empezó en Manresa con un título de liga en la 1997-98.

–El objetivo es otra vez la permanencia. ¿Está más fácil o más difícil que el pasado año?

–No hablaría de más fácil o difícil, sino de una situación diferente. Dentro de las similitudes que pueda tener, son dificultades distintas. No nos han respetado las lesiones desde el principio de temporada, así que esperemos que el cupo de desgracias esté cubierto esta campaña. Llegado este momento el reto es ir día a día con la exigencia y a responsabilidad que tenemos.

–Y sin Evans...

–Tener un jugador tan determinante, que asumía mucho balón y tiro, y lo hacía con nota, daba tranquilidad. Todos caíamos en la tentación de dejarle el balón. Ahora hay más sentido de equipo y de pasarnos el baló. Hemos cambiado cosas, aunque la forma de jugar y los sistemas son los mismos. Pero hay nuevos detalles a nivel ofensivo para que más gente se sume. El cambio es obligado porque perdimos una pieza determinante, pero todo el mundo ha sabido interpretar su nuevo papel y repartir más el uso del balón y las sensaciones que trasladamos son positivas.

–Han llegado cinco fichajes nuevos. ¿Este periodo de ventanas le sirve de mini pretemporada?

–Las pretemporadas se hacen con el equipo completo y aquí están ahora siete jugadores. Con ellos trabajamos detalles individuales y algunos colectivos hasta donde se puede llegar. Tendré la plantilla completa a tres días del partido con el Breogán.

–Al menos Pasecniks, el último fichaje ya lo conoce a usted y a algunos de sus compañeros.

–Contar con un siete pies, como dicen los estadounidenses, es muy importante para nosotros. Y sabe jugar al baloncesto. Va a ser un foco de atención, porque sólo teníamos ahí a Gerun. Esto va a hacer que los exteriores puedan tener tiros más cómodos y equilibrar juego interior y exterior, que es algo que nos ha faltado.

–Con él por fin le queda el equipo redondo, algo de lo que no ha dispuesto en toda la liga.

–Con la incorporación de Pasecniks contamos por primera vez en la temporada con todas las posiciones dobladas con jugadores de garantías.

–Otra vez se ha reconstruido el Betis a mitad del curso. ¿Es una mala costumbre fichar mejor en invierno que en verano?

–No es que se mueva mejor en un momento o en otro, pero está claro que, por unas cosas u otras, lo que ideamos este pasado verano no salió por las lesiones. No sabemos qué hubiera pasado, porque nunca tuvimos disponible el equipo que se dibujó. Es cierto que hay una virtud y es la paciencia de Berdi Pérez. Le pone mucha tranquilidad y eso hace que en el mercado de invierno lleguen jugadores de buen nivel Si se pusiese nervioso por la necesidad de traer a alguien al final firmas a otro jugador y no llegas un poco más tarde al que realmente querías. Tener esa paciencia y tranquilidad te permiten optar a jugadores de buen nivel. El mejor ejemplo es Pasecniks. Lo queríamos antes, pero las condiciones se dieron ahora. Para tres meses, además, sí tenemos dinero para contratarlo. Seguramente no hubiéramos podido en otro momento.

–Da la sensación desde fuera que esta campaña está teniendo que tomar decisiones que no pertenecen a su parcela deportiva.

–En determinados momentos hubo que tomar decisiones, porque si no hacíamos hueco salarial no había posibilidades de hacer los cambios necesarios en la plantilla y tomé responsabilidades que forman parte de mi trabajo. Las asumí pensando en el bien de la sección y el equipo. El club ya nos dejó claro que el esfuerzo económico lo había hecho en verano y que o generábamos nosotros los recursos o no podíamos hacer nada. A partir de las salidas de Hill y Kurucs pudimos activar las posibilidades para fichar. Hago las cosas siempre anteponiendo el equipo a todo, ni siquiera pensando en el siguiente partido sino, sino en el futuro a medio plazo.

–¿Si el presupuesto marca, casi siempre, por qué lucha uno en la ACB, esto no va a cambiar nunca?

–Con presupuesto escasos se pueden hacer dos o tres años buenos, pero al final te metes abajo. Te puede salir todo bien un año, dos... Las contrataciones, que te respetan las lesiones, los resultados... pero antes o después vuelves a lo mismos. Siempre son los mismos equipos los que están ahí. El tema estar en tener presupuesto y suerte. O al menso una de las dos cosas. Esta temporada no pudimos comprobar cómo hubiera salido lo que dibujamos y desde la Copa de Andalucía empezamos con los lesionados. Cuando tienes poco presupuesto necesitas tener la suerte de cara.

–¿Le preocupa que un tirador como Bertans ande con un 28% de acierto desde el triple?

–Dairis toma los tiros que tiene que tomar. No se esconde y cualquier otro con sus porcentajes se escondería. Él no. Los tiradores viven del acierto, pero es un gran profesional que entiende le juego y es muy importante para nosotros. En estadística avanzada somos uno de los equipos más peligrosos desde el triple y eso hace que muchos rivales nos planteen defensas que nos impiden hacer tiros cómodos. El foco es mayor sobre él y no acaba de tener el porcentaje que queremos, pero le voy a seguir dando la confianza para que siga haciendo lo que mejor sabe, que es tirar de tres puntos.

–Es la séptima temporada como Betis. Dos descensos, sólo uno llevado a efecto, un año en LEB Oro y salvaciones sufridas. ¿Algo falla, no?

–La realidad está ahí y habría que hacer un análisis profundo. Yo tenía la esperanza de que haríamos un buen trabajo esta temporada y sin embargo volvemos a estar en la misma situación. Es año tras año y sería apara analizarlo fríamente con todo lo que rodea a la sección. Habrá que estudiarlo, pero con esta situación hay que trabajar de momento. Todos tenemos responsabilidad en esto, yo el primero.

–¿Qué le gustaría cambiar en lo que afecta a pertenecer a una entidad de fútbol?

–Quizá nos falte un poco más de autonomía para funcionar. En algunos temas poder decidir con más autonomía no haría más dinámicos. Pero reconozco desde que llegue que gracias al Betis hay baloncesto de máximo nivel en Sevilla y este verano se aumentó el presupuesto. Claro que todo es susceptible de mejora, pero hay que estar agradecido por el apoyo y la apuesta del Betis.

–¿Lo de ser el hombre milagro del baloncesto sevillano le mete más presión?

–En mi trabajo, con los años que llevo en esto, sé que la presión es inherente y es más la que me meto a mí mismo que otra cosa. Tengo la responsabilidad y la confianza que me ha trasladado el club, porque nunca ha dudado de mí pese a tener sólo cuatro victorias. Cualquier otro estaría en entredicho y la confianza del club y la sección hacia mí es de agradecer.