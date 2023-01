Luke Fischer y la necesidad de canastas fáciles para el Betis Baloncesto

El pívot norteamericano Luke Fischer, jugador de 2,11 que llega para reforzar las posiciones interiores de Luis Casimiro, ha sido presentado en la mañana de este miércoles en el estadio Benito Villamarín. "Estoy muy feliz de estar aquí. La ACB es la mejor liga de Europa. Conocía a Berdi y a Casimiro y era una buena oportunidad porque competir ACB es un reto", comentaba el nuevo jugador verdiblanco en sus primeras impresiones después de haber debutado incluso frente al Barcelona.

Respecto a sus características y las soluciones que puede dar al juego del Betis Baloncesto, consideraba la siguiente: "Puedo aportar energía, pick and roll, soy el clásico jugador interior con tiro exterior que he desarrollado en los últimos años. Evans es el mejor anotador, pero necesitamos canastas fáciles, pick and roll".

El conocimiento mutuo con Casimiro y Berdi Pérez ha sido fundamental para su fichaje y el propio Luke Fischer lo reconocía: "Después de la etapa de Gran Canaria mantenemos una buena relación. Lo que me pide el entrenador también es correr el contragolpe y hacerme fuerte abajo. Un baloncesto fácil". ¿El debut con el Barcelona? "Durante ese partido acusé que sólo tenía un entrenamiento, no me sabía las jugadas y las tácticas, pero para este próximo partido he entrenado mucho más y estoy mejor preparado".

El presidente del Betis Baloncesto, Fernando Moral, consideraba en la presentación de Luke Fischer que "es un pívot que viene a ayudar en el juego interior por los problemas por las lesiones desde el principio de la temporada".

También hacía Moral un nuevo llamamiento a los hinchas del equipo bético de baloncesto: "La afición ayudó en el partido ante Gran Canaria y ahora hay otro encuentro clave ante Obradoiro en el que el apoyo de la afición será clave. Es una Liga muy igualada. Estamos vivos y reconstruyendo el equipo para darle la vuelta a esta situación. Es cierto que nos ha pasado otras veces, pero nos han penalizado las lesiones en los interiores. Todos los equipos están haciendo cambios. Ojalá la foto sea la del final. Tenemos máxima confianza en el staff y en la dirección deportiva".

Y, por último, llegaba la valoración de Berdi Pérez, director deportivo, respecto a Fischer: "Es un jugador conocido por el entrenador de su paso por el Gran Canaria. Ha ido evolucionando y ahora es más polivalente. Destaca su presencia física y su capacidad atlética. Conoce la Liga y eso ha facilitado su incorporación. Ha ido cambiando su juego. Evolucionando. Ha pasado de ser mucho más interior a contar con la posibilidad de lanzar de fuera. Es un jugador de equipo que hará más completo al grupo".