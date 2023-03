Manresa - Betis: Harding, un jugón para fulminar la ilusión (91-84)

En los partidos igualados la diferencia la marcan los jugones. La palabra acuñada por el gran Andrés Montes se personificó en Jerrick Harding, héroe del Manresa que se encargó de fulminar con sus 41 puntos (récord esta campaña en la ACB) a un Betis Baloncesto que perdió por 91-84, tomando una mala decisión tras otra en el tramo final, para hundirse en los puestos de descenso con todo merecimiento entre la mala gestión de los jugadores en la pista y la dejadez de la planta noble por no reforzar la plantilla ante un encuentro vital.

Apareció Harding para decidir. De jugones va cortito el conjunto verdiblanco. No tiene a ninguno, de hecho. Lo tuvo con Evans, pero se cansó de perder y vino un pez grande para llevárselo y tener uno más en la rotación. Sin jugadores de un nivel top, el equipo hispalense hincó la rodilla en un partido al que llego vivo al tramo final de forma inexplicable. Pese al 0/10 de inicio en triples, pese a que Pasecniks no anotó su primera canasta en juego en el tercer cuarto, pese al festival anotador de Harding y las asistencias de Dani Pérez. Pese a los infantiles fallos de Sylla bajo el aro y la inexistente defensa de Gray. Pese a las bajas en el Betis no repuestas, especialmente la de BJ Johnson..., pese a todo, a 1.20 del final atacaba el conjunto hispalense (87-84) para empatar o ponerse a tiro de su rival. Pero Montero decidió que quería ser como Harding, que venía de dejar tirado a Bertans en el suelo y clavar un triple y aprovechar el metro de distancia que le concedió Tyson Pérez para meter otro.

El caso es que Montero decidió jugársela. A sus 19 años. Personalidad, sí, pero no entendió que el equipo está por encima de salir a hombros. Mala elección de tiro y triple al hierro. Robinson aprovechó el fallo para ampliar la renta con un tiro de media distancia. El average (87-83 en San Pablo) estaba en juego. Pero Bertans decidió lanzar cuando apenas había consumido 10 segundos de posesión. Air ball. Ni aro tocó el triple alocado del letón. Ni tablero. Restaban 45 segundos y aun así recuperó una pelota Tyson, pero en la salida del contragolpe arrolló a Dani Pérez. El despropósito no quedó ahí, porque tras el tiro fallado por Waczynski el ala-pívot salió alocado a por la canasta rival y en su carrera perdió la pelota, cuando lo que requería el momento y el marcador (89-84) era hacer un último ataque para intentar al menos salvar el average. Harding no falló desde la personal y encumbró su partido apretando la soga al cuello de un Betis Baloncesto que siempre estuvo por detrás en el marcador y en el que nadie supo entender sobre el parqué la importancia de un encuentro en el que un triunfo significaba media salvación.

Y pese a la derrota no está todo perdido ni mucho menos, pero el panorama es bastante negro. Porque con lo crucial que era el choque nadie mostró que fuera así. De un lado la escasa capacidad de fichar para contar con un tres que pueda sumar algo, ni siquiera mucho, algo en ataque en lo que era casi una final para el Betis. Si no hay dinero, habrá que buscarlo, porque, como dijo en su día Joan Plaza, más caro es descender. Que se lo digan a Estudiantes.

Es preocupante que parece que sea el aficionado el único al que le duela esto. Porque aunque tuvo opciones al final, lo cierto es que en el segundo cuarto el Manresa ya estuvo 15 puntos arriba (36-21). Había más intensidad y ganas en los locales, que se fueron al descanso con 12 puntos de renta (48-36). Reaccionó el cuadro heliopolitano en el tercer cuarto con un extramotivado Tyson Pérez, abucheado cada vez que cogía el balón, pero esas revoluciones de más fueron su condena al final. Un triplazo de Bertans (otro pobre 2/7 para él) acabó de meter el miedo en el cuerpo al conjunto catalán (74-72), pero Gray, discreto pese a sus 17 puntos, falló un tiro y cometió dos imperdonables pérdidas cuando el Manresa pasaba por su peor momento.

Llegó Harding para despertar a los suyos con 13 puntos en el último cuarto, en el que se ganan y se pierden los partidos, y con 78-76 aprovechó el rebote ofensivo de un pipiolo como Steinbergs, que le ganó la lucha con sus 2,08 metros a Pasecniks y sus 2,16: 2+1 del base manresano (81-76) a los que respondió Montero entrando a canasta por dos veces. Mejor penetrador que lanzador en el Nou Congost y aun así con 87-84 decidió tirar desde la larga distancia.

Al final, juego set y partido para el Manresa. Triunfo, average y salir del descenso, en el que se queda el betis Baloncesto fulminado por un jugón como Harding.