Pasecniks: "Estoy listo para jugar ya"

Anzejs Pasecniks, el primer refuerzo del Coosur Betis con la temporada en marcha, llega con ganas. Con salidas a Euroliga y la NBA, se define como un jugador de equipo y asume que no será la solución del problema, sino parte de ella para que el equipo alcance el objetivo de la permanencia.

"Estoy feliz por esta oportunidad. Es verdad que equipo no está en la mejor posición, pero daremos todo para lograr el objetivo", aseguró el letón, que se definió como "un jugador de equipo". "No pienso en la estadística, sino en bloquear a los compañeros, pelear en el poste bajo. Tenemos que mover el balón y encontrar mejores tiros para anotar más puntos", indicó.

El pívot, que lleva desde el lunes en Sevilla, ya se ha entrenado y se encuentra "listo para jugar". "He hablado con Plaza y me pide energía en el juego. Vengo a hacer un trabajo distinto al de la NBA, ir al rebote y jugar para el equipo. No jugarme los balones para mí, sino para el equipo", señaló el interior, que se encuentra bien físicamente, porque "estaba atento a esta oportunidad y entrenando con un equipo en Letonia".

¿Por qué el Betis? "Este año tuve distintas opciones, pero tras la llamada de Berdi decidí venir para ganar confianza de nuevo en una liga competitiva como la ACB. El Betis es la mejor opción para mí tras bastante tiempo sin jugar NBA".