Plaza: "Estoy en cualquier proyecto mientras vayamos todos de la mano"

Ni sí, ni no sino todo lo contrario. Así fue la rueda de prensa de Joan Plaza, puede que la última como técnico del Coosur Betis. Según la web encestando.com el entrenador habría pedido salir del club. Cuestionado sobre ello, dijo: "No puedo decir nada. Eso es cosa del club. Pienso lo mismo que otras ruedas de prensa y sólo hay que leer entre entre líneas" dijo el de Badalona.

"En todos los clubes en los que he estado siempre seguí mientras me quisieran, mientras fuéramos de la mano. Quizá hay gente más conformista o que mira a otro lado. Yo soy como soy y mi vida es el baloncesto. Me lo dejo todo y quiero que los que estén a mi lado tengan el mismo nivel de exigencia que tengo conmigo mismo", señaló Plaza, que añadió: "No hay ninguna decisión que se haya tomado a la ligera, pero estoy en cualquier proyecto mientras vayamos todos de la mano, dando el máximo. Que todos sufran al nivel que sufro yo".

En este sentido el entrenador remarcó su idea. "Llevo tiempo en esto y veo a muchos de los que fueron mis ayudantes como primeros entrenadores. El nivel de exigencia es el mismo con delegados, preparadores físicos, nutricionistas... Quiero que tengan el nivel de exigencia de mí mismo. Del resto de personas ya no depende de mí. En clubes grandes todos han de ir de la mano, pero en pequeños hay que ir entrelazados al 2.000%".

Preguntado directamente sobre si ha pedido dejar el equipo, indicó: "No. He sido franco con el club y hemos hablado mucho. A nivel profesional soy un reloj e igual que si se hacen las cosas bien soy el primero en felicitar, si se hacen mal o se puede mejorar lo digo. Esa comunicación ha existido y lo seguiré haciendo hasta el último de los días. Tengo la conciencia tranquila de haberlo intentado todo".