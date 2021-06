A la espera de cerrar el presupuesto y empezar a avanzar en la planificación de la 2021-22, un giro de 180 grados puede golpear al Coosur Betis cara a la próxima temporada, ya que La Opinión de Málaga adelantó el interés del Unicaja por contratar a Juanma Rodríguez, actual director deportivo bético.

El malagueño acaba contrato este 30 de junio y siempre ha dicho que tenía "sintonía" con los gestores y que "en Sevilla está muy a gusto" y que no habría problemas en su contunidad. Pero lo cierto es que no ha firmado aún y ahora parece que ha surgido la posibilidad de volver a casa, a trabajar en su club de siempre -del que no salió muy bien, es verdad- conociendo desde ya el presupuesto disponible y no tener que estar a expensas de lo que decidan otros a estas alturas.

Tras la salida de la entidad de Eduardo García a finales de marzo, parece que será Sergio Corral, actual director general de la Fundación Unicaja quien ejerza de presidente y parece que se ha fijado en Juanma Rodríguez como director deportivo, cargo que ejerció 16 años, desde 1994 a 2010. Su gran valedor, sin embargo, sería Antonio Jesús López Nieto, ex árbitro internacional que entraría en el club como nuevo consejero.

Un frente más abierto para el Coosur Betis, que sigue sin un presupuesto cerrado todavía, con sólo un jugador con contrato asegurado en la plantilla (Pablo Almazán) para el próximo curso y con un entrenador que sigue reflexionando sobre su futuro (Joan Plaza tiene una opción de salida hasta el 30 de junio).

Juanma Rodríguez ha cumplido tres temporadas en Sevilla. En la primera supo reunir a losmejores jugadores de la categoría y alguna apuesta para acometer el reto del ascenso desde LEB Oro, para asentar en estas dos temporadas, no sinproblemas, al equipo en la ACB enderezando las dos temporadas con refuerzo a mitad del curso: el primer año con el fichaje de Erick Green y esta campaña con la llegada de Plaza.