Betis Baloncesto: Ahora sí, a sacar la calculadora contra el Fuenlabrada

Sevilla/La Primera FEB afronta una jornada clave en el desenlace de la fase regular. Con cosas decididas ya, queda todavía por resolverse un descenso y tres de los cuatro emparejamientos de los play off, una vez que ya está claro el duelo Obradoiro-Palencia, quinto contra sexto, y el ascenso merecido del San Pablo Burgos. Por eso el duelo de este viernes (20:30) del Betis Baloncesto no es un choque cualquiera. El enfrentamiento con el Fuenlabrada puede resolver cosas, si cae del lado de los madrileños, o dejar la incertidumbre hasta el final si los verdiblancos mantienen su buena dinámica en casa, donde sólo ha perdido un encuentro (ante el Obradoiro en la prórroga).

Amarrada ya la única plaza de ascenso directo por el conjunto de Bruno Savignani, queda poco para que arranquen Los Juegos del Hambre, que son esas eliminatorias en las que ocho equipos pelearán por el otro vagón hacia la ACB. El cuadro bético parece que ha dejado atrás las situaciones extradeportivas propiciadas por el sueño para centrarse en lo que pase sobre el parqué y así le ha ido bastante mejor, sacando partidos duros y complicados desde la implicación de sus jugadores y cuerpo técnico y superando las lesiones de distintos miembros de la plantilla para iniciar esos esperados play off a pleno rendimiento.

A dos jornadas del final y con la cuarta plaza, como poco, atada, el Betis Baloncesto aún tiene opciones de ser segundo, aunque está complicado por el -17 encajado en el Fernando Martín en la primera vuelta, peleará hasta la última fecha por ser tercero o puede quedarse cuarto. Con el factor cancha ya en el bolsillo, no está de más mirar más allá de esos cruces y pensar en la posible Final Four y sacar la calculadora. Y todo el mundo sabe en el mundillo que hoy por hoy ser segundo no es una ventaja, ya que lo lógico es superar en las eliminatorias al noveno y en la final a cuatro el rival sería el ganador del Obradoiro-Palencia. El conjunto gallego le ha ganado al cuadro heliopolitano los tres partidos que han disputado (dos de liga y uno de la Copa de España), aunque tampoco le espera a los de Santiago un duelo fácil ante el Palencia, que llegará descansado al saber su puesto final desde hace algunas semanas.

Eso no significa que el Betis Baloncesto tire el encuentro. Hay mucho que trabajar, desde la puesta a punto de Dallo, a la recuperación de los lesionados Benite, Radoncic, que el día del apagón andaba por Calatayud, y Rubén López. No es el momento de forzar a nadie, pero sí que conviene que vayan recuperando sensaciones y entrando en dinámica y ritmo de competición de nuevo para empezar los play off a pleno rendimiento.

El Fuenlabrada viene de ganar a un Obradoiro vulgar sin Balvin y para el técnico bético, Gonzalo García de Vitoria, “es uno de los grandes candidatos al ascenso”. Cuenta con una plantilla amplia que se ha sobrepuesto a varias lesiones fichando para cubrir esas ausencias sin perder nada de competitividad. Con jugadores físicos y de calidad, desde Westermann a Jorgensen, tanteado por el Betis en verano, Munnings o Mc Grew, Pero también gente que conoce bien la categoría y que suponen un plus como Matulionis, Jorge Bilbao, Edu Durán o el ex bético Iván Cruz. Tiene mucho, y bueno, donde elegir el entrenador fuenlabreño, Toni Ten, que seguro sacará también la calculadora para no mostrar todas sus cartas, ya que todavía queda lo mejor de la temporada, lo más duro, por jugarse.