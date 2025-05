El Betis Baloncesto solicitará la organización de la 'Final Four' de Primera FEB

Sevilla/Cuenta atrás para el inicio de los playoffs en la Primera FEB. Este viernes se disputará la primera batalla de una eliminatoria entre el Betis Baloncesto y el Odilo Cartagena, con dos encuentros programados en menos de 72 horas en San Pablo. Un escenario que podría acoger la Final Four por el ascenso, como ha confirmado el presidente de la entidad verdiblanca, Pedro Fernández.

El máximo dirigente del Betis Baloncesto explicó en un vídeo que "el Instituto Municipal de Deportes está dispuesto a subvencionar una parte del gasto de la solicitud para organizar la Final Four en Sevilla". "Voy a intentar que el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta colaboren con la otra parte. En todo caso, vamos a solicitar formalmente el lunes la celebración de la Final a 4 en Sevilla", añadió Pedro Fernández.

Aunque es consciente de que antes deben superar la eliminatoria contra el conjunto murciano, al que considera que es un rival complicado. “No será tan fácil porque es un equipo muy bueno y tiene ganas de ganar". “A ver si terminamos jugando la final en Sevilla, sería un éxito”, concluyó.

San Pablo, un fortín para el Betis Baloncesto

En caso de que se confirme que Sevilla acogerá la Final Four, sería un aliciente adicional para los de Gonzalo García de Vitoria. No solo por jugar en casa con el respaldo del público, sino también porque el pabellón de San Pablo ha sido esta temporada un lugar casi infalible para el Betis Baloncesto. En toda la liga regular sólo han perdido un encuentro como locales, y fue precisamente ante el Obradoiro, uno de los posibles rivales en esa Final Four, en un duelo que se decidió en la prórroga.

Los cruces de los cuartos de final

Antes de llegar a la Final Four, deben disputarse las primeras eliminatorias de los play off, que arrancarán este viernes 16 de mayo con el primer duelo de unas series al mejor de cinco partidos. Los ganadores de las cuatro eliminatorias: Fuenlabrada vs Tizona Burgos, Estudiantes vs Gipuzkoa, Betis vs Odilo Cartagena y Obradoiro vs Palencia, disputarán esa Final a 4, que se celebrará los días 7 y 8 de junio. En caso de superar el equipo andaluz al Odilo Cartagena su primer rival en la Final Four será el vencedor del Estudiantes vs Gipuzkua.