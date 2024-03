La lesión de Pablo Marín puede variar el plan trazado por el Betis con Joaquín Rodríguez

Pablo Marín trató de pasar por detrás de un bloqueo para seguir con la defensa de su par, el rival buscó el choque y el nazareno se llevó la mano izquierda a la derecha doliéndose del golpe. No era para menos. El sevillano sufrió la fractura del segundo y tercer metacarpiano de su mano y el tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas.

Un palo para el canterano que había encontrado su rol en el equipo, dando siempre un plus en defensa, una marca más en ataque y minutos de refresco a Faggiano, que de momento se queda como único base a no ser que el Betis Baloncesto se mueva rápido en un mercado que cierra a final de mes. Desde abril ya no se podrá fichar. El conjunto verdiblanco trató de incorporar un sustituto a Branden Frazier, pero tras negociar unas condiciones draconianas la negociación con un jugador que estuvo cerca de venir se cayó y el club decidió no fichar y ahorrar el dinero y poder acabar la temporada.

Sin embargo las cuentas están muy ajustadas, demasiado, y en las últimas semanas el Betis sondeó el mercado pero no para fichar, sino para vender. El objetivo era colocar a Joaquín Rodríguez, una de las sensaciones de esta LEB Oro y cuyo pasaporte español eleva su valoración cara a la ACB incluso. El uruguayo firmó por dos temporadas, un 1+1 en realidad con las habituales cláusulas de salida por las dos partes como pasa en el baloncesto. El exterior bético se ha convertido en una de las estrellas del conjunto verdiblanco una vez adaptado al baloncesto español y europeo tras el lógico período de adaptación necesario en su primera experiencia fuera de Sudamérica. Esta pasada jornada Joaquín Rodríguez repitió en el quinteto de la jornada con sus 25 créditos de valoración con 18 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes y 4 recuperaciones.

El conjunto hispalense, que lucha por el noveno puesto, último de acceso a los play off, se debate ahora entre seguir el plan de vender a su estrella, antes de que pueda irse en verano, o buscar de su mano las eliminatorias por un ascenso que complicaría incluso más la situación económica al alargar la temporada un período no contemplado en los presupuestos que se han rehecho tras explotar el caso Yox Holding. Pero sin Pablo Marín falta un jugador que mande al equipo mientras Faggiano esté en el banquillo y no hay nadie de ese perfil, ya que ni Polanco ni Joaquín Rodríguez son directores de juego y de encargarse de subir la pelota bajarían su rendimiento ofensivo. ¿Quién lo hace entonces? Quedan poco más de 10 días para el cierre del mercado, pero los problemas del Betis ahora son otros por la preocupación que genera encontrar un plan de viabilidad que permita acabar el curso con tranquilidad.