Morón - Betis Baloncesto, un derbi con objetivos dispares

Sevilla/A cuatro partidos del final de la temporada regular, ha llegado la hora de sacar la calculadora. No para el Morón, por desgracia, descendido ya, pero sí para el Betis Baloncesto, que visita este martes el Pabellón Alameda (20:30) con el reto de dejar sellado, matemática (si pierde el Palencia) o virtualmente, su condición de cabeza de serie en los play off por la plaza para subir a la ACB, toda vez que el ascenso directo será para el San Pablo Burgos del ex técnico verdiblanco Bruno Savignani, y contar con el margen necesario para defender la cuarta plaza de un pujante Obradoiro que acumula 10 triunfos seguidos.

Precisamente la última victoria del cuadro de Santiago fue el viernes pasado en la prórroga en la capital hispalense. Tuvo el encuentro en sus manos por dos veces el plantel sevillano, pero fallaron Cvetkovic y Jelinek y la victoria voló, aunque el conjunto de Gonzalo García de Vitoria dejó la agradable sensación de competir de tú a tú contra el equipo más en forma de la competición. Y sin Benite. Están los gallegos a dos partidos ganados del Betis, con el average a su favor, con cuatro jornadas por disputar, por lo que es clave en la ruta heliopolitana sacar adelante el choque en Morón y el del domingo con el Castellò, ya que después lo esperan Fuenlabrada, segundo, y Palencia, sexto, para cerrar la liga.

Y sacar la calculadora no es un tema menor en estos momentos. El cuarto disputa las eliminatorias contra el séptimo. El quinto, contra el sexto, en un duelo sobre el papel mucho más duro. Pero es que después, en una hipotética Final Four, el ganador del duelo entre el segundo y el noveno se citaría con el vencedor de ese choque de quinto contra sexto, ahora un Obradoiro-Palencia, por lo que la pelea bética debe ser primero defender su cuarta plaza y, si puede, asaltar el tercer lugar de Estudiantes. Pero ojo, que nadie quiere tampoco vérselas con el Betis.

Y si el Betis echa números cara a los play off, el Morón disfruta de sus últimos encuentros en la Primera FEB, consumado ya el descenso. Pero que le quiten lo bailao al conjunto aruncitano, el club con menor presupuesto de la categoría que ha disfrutado, y lo sigue haciendo, de una campaña en la segunda categoría del baloncesto nacional. Morón, una localidad que no llega a los 30.000 habitantes. Un mérito enorme. De quitarse el sombrero, sobre todo cuando ya el pasado curso el ascenso no era un objetivo proyectado por una directiva que tenía claro que este curso no podía volverse loca ni comprometer presupuestos futuros. Y pese a ello el Morón ha sido un digno competidor que ha merecido más triunfos de los tres que muestra la clasificación. La falta de experiencia le costó caro en determinados encuentros que perdió al final, como los siete que perdió por seis o menos puntos incluidos rivales de la zona alta como el Palencia o el Estudiantes. Ahí perdió definitivamente el tren de la salvación, o al menos de seguir peleándola hasta las últimas jornadas de la mano de Kouadio, su máximo anotador (15,2 puntos por partido), aunque el internacional costamarfileño ya no forma parte del plantel moronense al pedir salir y no ha jugado ya los últimos cuatro partidos. Su testigo lo ha recogido Andre Norris Jr., segundo máximo anotador (11,8), y junto con guerrilleros con mil batallas en sus espaldas como Luis Parejo, Javi Marín y José Alberto Jiménez el equipo tratará de acabar de la mejor manera posible el curso, aunque la falta de puntos –con 71,1 puntos de promedio es el conjunto menos anotador de la liga– hace que le cueste un mundo ganar.

El Betis, por su parte, mantiene la baja de Benite, pero con Hughes en estado de gracia es capaz de pelear con cualquiera. Y no sólo el escolta estadounidense, pues Renfroe no se arruga para tirar del carro y si aparecen Cvetkovic o Jelinek, que en caso de activarse para este final de campaña sería una gran noticia para García de Vitoria. El técnico sigue intentando meter en cintura a un Radoncic que debería ser más dominador en esta categoría. Contra el Obradoiro al ala-pívot le cayó una buena bronca en un tiempo muerto. “Te vas a tu puta casa”, se le oyó decirle al entrenador bético (las cosas de que el pabellón tuviera una floja entrada), aunque acabaron haciendo las paces y el montenegrino salió de titular en el tercer cuarto.

La lógica dicta que la victoria caerá del lado bético, por su mayor potencial y necesidad, pero en el deporte la lógica no siempre se impone y el deseo del Morón de despedirse con una sonrisa de la categoría y el no jugar con presión puede darle alas al cuadro aruncitano, que se hace fuerte en un Alameda siempre bullicioso e incondicional con su equipo, descendido o no. Al Betis, seguro, le tocará sudar.