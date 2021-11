Y tras toda la movida, toca baloncesto

No ha llegado aún el Black Friday cuando el Coosur Betis espera cerrar su semana negra. Sin Marko Todorovic, el mejor jugador en cuanto a estadística del conjunto hispalense que hizo la maleta camino de China; sin Carrington, desvinculado en busca de mejores tras su 0/19 en triples en los últimos nueve partidos; y con el runrún de la salida de Joan Plaza, que podría afrontar su último encuentro al frente del cuadro sevillano, al que muy posiblemente dejará colista de la Liga Endesa, al equipo verdiblanco le toca, por fin, jugar y hablar sólo de baloncesto. Las (malas) noticias se han precipitado en esta semana, y continuarán en la siguiente (se espera que sean mejores), que finaliza con la difícil visita al Real Madrid (12:30), un partido en el que las opciones de los béticos son escasas y el objetivo es competir dignamente para no volver con otra severa derrota en el saco.

No ha dado las mejores prestaciones posibles el equipo sevillano y no se puede esperar un gran cambio en el Wizink Center, aunque en el deporte no siempre 2+2 son cuatro. Hay que jugar y quizá sin posibilidad alguna sobre el papel, sin Todorovic jugando con una marcha menos y Carrington descentrado por sus fallos, los minutos se concentrarán más en jugadores que sí están metidos en dinámica y con ganas para dar el sorpresón de la temporada.

Sin embargo, la realidad marca otra cosa y tras una doble jornada de Euroliga el equipo de Pablo Laso afronta un choque, sobre el papel, menos exigente para refrescar a sus jugadores. Hoy por hoy es la realidad. Pero hay que jugar y algún día los triples, como en Valencia, volverán a entrar; algún día los automatismos en defensa funcionarán y en ataque el equipo dejará de mover la pelota lejos del aro rival, pasándola de mano en mano para hacer un baloncesto rápido y ágil en el que los tiradores se encuentren liberados y algún interior se una a Burjanadze en la pelea en la pintura.

Los de Laso llegan tras una doble jornada de Euroliga en la que ganaron al Estrella Roja y al Asvel

Pese a haber perdido salir y forzar una negociación con el club (que contaba con él y no se puede permitir un despido), no hay dudas de que Plaza exprimirá hasta el final a sus jugadores en busca de la sorpresa, aunque existe la duda razonable de ver cómo responde alguno a sabiendas de que el entrenador tiene pie y medio fuera y que ya se habla abiertamente de los contactos de la entidad con Luis Casimiro para relevarlo, en lo que sería igualmente su segunda etapa en Sevilla.

Del choque, poco que decir. Ante los grandes es lo de siempre. Hay que hacer el partido perfecto y esperar que el rival no tenga su día. Ninguno de sus jugadores, porque el fondo de armario de Pablo Laso es tal que cualquiera te gana el encuentro. Estar aplicados en defensa es un reto para el conjunto que más puntos encaja de toda la Liga Endesa, que es el que más perdidas comete y también el que menos puntos anota. Todo un reto ante un Real Madrid que es el más valorado del campeonato, el cuarto que más puntos anota y el tercer mejor reboteador, otros de los males heliopolitanos a los que les cuesta cerrar su rebote y concede demasiadas segundas opciones al rival de turno, por si no concediesen ya bastante los verdiblancos.

Existe la duda razonable de ver cómo responde algún jugador con el entrenador con pie y medio fuera

Hablar de las bondades del Real Madrid es repetitivo cada año. El día que Llull no decide con una mandarina, Tavares impone su ley bajo los tableros, Rudy o Causeur finiquitan el partido desde el triple. O Hanga, Abalde, Heurtel, Poirier, Yabusele o compañía... La capacidad anotadora es la que marcará las opciones del Betis, ya que en defensa es complicado frenar a los blancos. Para ello se requiere al mejor Bertans por fuera, un Evans que marque diferencias en el uno contra uno o un Bleijenbergh que se venga arriba en un gran escenario ante un gran rival. También será necesario que Pasecniks dé un paso adelante sin Todorovic, conociendo ya lo que Agbelese da de sí, y que Vitto Brown entienda que el baloncesto es un juego de equipo.

Después ya se verá lo que pase. Dos semanas de parón por las ventanas FIBA vendrán bien al Betis para tomar aire, recalibrar el libro de ruta, encontrar los fichajes que deben ayudar al equipo a retomar la buena senda y al capitán del barco, ya que los mensajes entre líneas de Plaza son claros. Se acabó su segunda aventura sevillana. Gracias por todo. Y suerte al próximo.