Vitor Benite, "listo para ayudar" al ascenso del Betis Baloncesto

El alero brasileño Vitor Benite, ausente en los últimos partidos del Betis Baloncesto en la fase regular de la Primera FEB debido a una lesión muscular, resaltó que se encuentra "bien y listo para ayudar el viernes" en el primer partido de la fase de ascenso a la ACB frente al Odilo Cartagena.

"No estuve en Palencia por precaución. Cartagena es un equipo que en los dos partidos de Liga nos ha puesto las cosas muy difíciles. Es un equipo muy físico. Tendremos que jugar un buen baloncesto para superarles", señaló Benite.

El jugador paulista, de 35 años, consideró que "tener el factor campo a favor" en esta primera eliminatoria "es bueno porque da confianza tener al público a favor", como también "ayuda" la dilatada "experiencia en este tipo de partidos" que él posee, aunque advirtió que "cada año es distinto".

Vitor Benite aconsejó a sus compañeros "no pensar en la Final Four por el ascenso que disputarán los vencedores de estas eliminatorias de cuartos, ya que "sería un error desviar la atención de cada partido: el del viernes, luego el del domingo... y así sucesivamente".

Tras una campaña regular muy positiva, el baloncestista con pasaporte italiano admitió que "en las últimas jornadas se dieron resultados inesperados", motivados también porque al Betis le "daba igual acabar segundos o terceros. No puedes pensar en posibles cruces porque cualquier equipo te puede dar la sorpresa", argumentó.

Benite afirmó que tampoco "se puede jugar pensando en el futuro del club", aunque "es verdad que el dinero invertido no vuelve en caso de no subir, pero sería meterse una presión que no sería buena". "Tiene que haber un trabajo psicológico para que lo de fuera de la pista no influya negativamente", concluyó el jugador brasileño