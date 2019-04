Curro Segura: "Será bonito recibir el título de campeón de liga ante nuestros seguidores"

Con el trabajo completado por adelantado, el Betis Energía Plus recibe al Barcelona B en la fiesta de San Pablo con el objetivo de "seguir ganando en casa". Es la idea de un Curro Segura que, sin Bropleh y la duda de Borg, quiere "darle otra alegría a la afición en un día especial en el que el equipo recibirá el trofeo de campeón de liga".

Récords

"Ojalá sigamos invictos en San Pablo, pero no podemos olvidar que lo importante, el ascenso, ya lo hemos conseguido y que si en estas cuatro jornadas no logramos alguno de los récords que nos quedan por delante no debe quedar una mala sensación. La temporada habrá sido igualmente excepcional".

Aviso

"Debemos hacer el mejor partido posible, porque el Barcelona B llega jugándose mucho y será complicado".

Entrenamientos

"Dentro de la alegría lógica que hay en el grupo, se ha entrenado bien, con mucha intensidad y ganas. Obviamente con felicidad, cómo no, pero estoy contento por el trabajo de todos. Sólo me queda el mal sabor de boca de los lesionados".

Rival

"El Barcelona B es un equipo de calidad, pero su juventud hace que sea muy intermitente durante los encuentros. Es un conjunto peligroso, porque en esos minutos de calidad es capaz de ganar a cualquiera, aunque le falta la constancia de una plantilla veterana, pese a tener excelentes jugadores. No van a exigir estar al máximo nivel, porque si no nos complicará mucho las cosas".

Duda

"No sabremos si podremos contar con Borg hasta última hora. Sigue con dolor en la zona de la costilla, pero todavía no ha hecho entrenamientos con contracto".

Afición

"Espero que venga mucha gente y que haya un ambiente como el día de la Copa Princesa. Ha sido muy bonito jugar con el apoyo de nuestra afición todos los partidos y será especial recibir el título de liga San Pablo ante nuestros seguidores".

Continuidad

"Estoy satisfecho de que confíen en mí y tengo la esperanza de seguir dando alegrías".