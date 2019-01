Curro Segura: "El récord llegará como consecuencia de seguir haciendo bien las cosas"

Ya van 16 triunfos seguidos de su Betis Energía Plus, que es sólido líder de la LEB Oro con cinco victorias de ventaja sobre sus perseguidores, pero Curro Segura no mira más allá del próximo duelo ante el Valladolid (domingo, 19:00). Le cuesta hablar de un récord "que sólo llegará como consecuencia de seguir haciendo las cosas que han llevado al equipo hasta aquí" y sus cuentas son claras: "Tenemos cinco de diferencia y quedan 15 partidos. Hay que seguir".

Rival

"Es el único equipo al que aún no hemos ganado en la liga y queremos vencer. En la primera vuelta nos planteó un partido duro y ahora está en buena dinámica, así que será un reto importante. Más allá del récord lo que queremos es sguir sumando. Es un conjunto muy físico y muy buen reboteador. En la ida tuvieron más posesiones que nosotros por nuestras pérdidas".

Liga

"El calendario ces caprichoso. Nuestro peor momento fue al principio. Ahora Palencia no está bien y Bilbao ha perdido un par de partidos apretados. Todos buscan su sitio y ahora ya los objetivos de cada conjunto están claros y se van ajustando y fichando. La dificultad en adelante irá aumentando".

Efectividad

"El acierto no es constante siempre. Especialmente en casa eatamos bien, pero también ganamos encuentros si encontrar tantos espacios. Todos los equipos nos conocemos más a estas alturas de la temporada".

Récord

"Estamos todos contentos por lo conseguido y tenemos ambición por lograr más. Llevamos 17 triunfos y queremos que sean 27. Segumos sin desviarnos de nuestro camino ni pensar en el récord. Estamos centrados en el rival y lograr el récord será consecuencia de seguir haciendo las cosas bien".

Malmanis

"Es que está jugando todo el mundo bien. Él empezó bien e hizo 2/3 en triples, pero es que su sustituto,Obi, hizo 5/6. Entre los dos, al descanso, 7/9. Y después Samb fue clave en el rebote. Estoy encantado con el rendimiento de cada jugador. Les pido a todos los mismo para sacar el máximo rendimiento".

Igualdad en la liga

"Hay un partido de diferencia entre el segundo y el noveno. La lucha por entrar en el 'play off' no se resolverá hasta el final, como el año pasado, cuando los últimos puestos se decidieron por 'basket average'. Sacar cinco victorias a nuestros perseguidores a estas alturas es fenomenal, pero quedan 15 y las cuentas no salen. Hay que seguir sumando".