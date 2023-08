Caicedo saca del baúl el dorsal retirado de una leyenda en el Chelsea: el 25 de Gianfranco Zola

El flamante fichaje del Chelsea Caicedo llevará el número 25, el que ha llevado en su carrera tanto en el Brighton, club del que procede en la Premier League, como en la selección ecuatoriana. El Chelsea ha desempolvado un dorsal legendario que no se utilizaba desde la retirada de todo un símbolo de la entidad londinense: Gianfranco Zola.

El propio futbolista sudamericano mandaba un mensaje de gratitud a la leyenda : "Estoy orgulloso de llevar este número y sé lo mucho que significa llevarlo".

'I'm so proud to wear this number. I know how much it means.' 💙 pic.twitter.com/tzWS9xPhpA