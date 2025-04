Caja 87-Archena: Un mal día mejor ahora que más adelante (53-59)

Sevilla/Una mala tarde la tiene cualquiera. Y en un malísimo encuentro el Caja 87 tiró de garra para pelear hasta el final ante La Salud Archena, que se llevó un disputado triunfo de San Pablo por 53-59 estando sólo un poco más acertado que el conjunto hispalense. Si hay que tener un mal día, que sea éste, cuando los play off se acarician con los dedos y la permanencia está amarrada ya en el primer año de vida del club.

Fue un primer tiempo para olvidar. De todos. De un fallón Caja 87, del rival y de los árbitros, que dejaron hacer mucho más a los visitantes. El correcalles no era bueno para nadie, con ataques demasiado alocados y un desacierto brutal desde el triple, bajo el aro y penetrando. Balones al aro siempre. El conjunto hispalense no aprovechó que el Archena salió incluso peor u que taró seis minutos en anotar su primera canasta en juego. Un triple de Bouzán, pero el Caja 87 apenas había sumado alguna canasta más y poco a poco con el acierto desde la personal se igualó todo e incluso una canasta de Strikker le dio la primera ventaja a los visitantes (11-13).

Pero el primer triple cajista, después de seis fallos (1/7 en el primer cuarto) permitió a los de Eloy Ramírez cerrar el acto por delante, pese a que una personal en ataque de Dedovic encendió al público y al técnico local. Bulatovic pudo ampliar un poco la renta, pero falló los tres tiros libres de la falta para acabar los 10 primeros minutos con 16-14. La niña que lanzó desde la personal después en el juego de entre cuartos metió 5/6.

6/22 en tiros de campo para el Caja 87 en el primer cuarto; 3/20 para el cuadro murciano. La cosa ya sólo podía ir a mejor…. O no. Porque el segundo cuarto empezó con la misma dinámica Una canasta de un activo Rafa Santos era lo único que iluminaba el marcador para los locales y el parcial de 2-2 se mantuvo los cinco primeros minutos del segundo periodo. Desolador. Demasiadas pérdidas y ataques a lo loco que no conducían a nada bueno. Strikker aprovechó la feble defensa de Wyatt para poner en ventaja a los visitantes de nuevo (18-19), pero respondió Wyatt desde el perímetro. Sin embargo el Archena dominaba el rebote y las segundas oportunidades en ataque le permitieron tomar de nuevo la delantera. Los centímetros de Miladinovic se convertían por fin en puntos para el cuadro sevillano, y el intercambio de triples de Bouzán y Rafa Santos cerró un primer tiempo con un 28-29 y la sensación de que el primero que mejorara su puntería tras el descanso se llevaría el partido.

Y ese fue el Archena. El Caja 87 no mejoró su acierto. Cómo se nota la baja de Bilalovic. Seis pírricos puntos en los 10 minutos del tercer cuarto alumbraron al equipo de Eloy Ramírez, que por más que movía el banquillo en búsqueda de soluciones no daba con la tecla. La tecla, en realidad, era cosa de los jugadores y su golpe de muñeca a la hora de lanzar a canasta. Los triples marcaron las diferencias en este cuarto y el cuadro murciano algo más acertado (tres) pudo abrir una peligrosa brecha de 10 puntos (32-42) que pintaba a definitiva, por cómo iba el encuentro. Ni un tiro libre lanzó el conjunto andaluz y con 34-42 se entró en el último acto.

Y es que ni lanzando solos Dedovic, Bertain o Franch. No era el día. Unos tiros se quedaban cortos. Otros se pasaban. Y así arrancó el último cuarto. Cero confianza en el tiro de los cajistas que, sin embargo, apretaban en defensa para intentar apurar sus opciones. Un triple de Bertain, que nunca se arrugó pese a la dura (de golpes, no de difícil) defensa que sufrió, desde la esquina despertó a la afición, que debía darle un empujón a los suyos y Baoko con un rebote en ataque, por fin, puso a los suyos a cinco (39-44) con 6.10 minutos aún por jugarse. Un mundo. Pero no era el día. Dedovic siguió fallando desde el triple, los colegiados le birlaron una canasta a Herrera que tocó el tablero antes de ser taponada y sólo la defensa permitía mantener un hilo de esperanza con dos recuperaciones que dieron vida (43-48). Otra pérdida más del Archena, ya con la nerviosera, le permitió al Caja 87 atacar. Bertain salió del bloqueo con velocidad, recibió de Franch y clavó un triple (46-48) que levantó a San Pablo. “!A por ellos!”.

El encuentro estaba en un pañuelo, pero apareció Montero para sumir galones en el Archena. El acierto desde la personal de Dedovic (los primeros tiros desde el segundo cuarto) fue replicado por el escolta visitante que elevaba la renta a cuatro puntos para su equipo cada vez que el Caja 87 se ponía a dos. Franch dejó a su equipo a uno con un triple (53-54) y 29 segundos por jugarse. Todo o nada en una defensa. Y no puso salir peor la presión, porque Montero salió fácil Baoko y en el alley oop a Flores Baoko concedió el adicional. Jugada de tres puntos que sentenció la derrota de un Caja 87 que, ojo, a la espera de que vuelva Bilalovic mantiene intactas sus opciones de play off en un `royecto que es como un bebé recién nacido aún