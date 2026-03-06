Clarke sigue en Estados Unidos y Moody se lesionó en el primer entrenamiento

El parón debía servir al Caja 87 para recargar pilas para afrontar el último tercio del curso con garantías y, sin embargo, viajará este fin de semana a León, donde juega el domingo a las 18:30, con 10 jugadores y uno de ellos tocado. La incógnita es la del último fichaje cajista, Aanen Moody, que se lesionó en su primer entrenamiento, pero a ello se suman dos bajas seguras: Bilalovic, con problemas físicos y Clarke, que sigue en Estados Unidos sin poder salir tras jugar en esta ventana FIBA con Bahamas.

Moody llegó a principios de semana y ras pasar el pertinente reconocimiento médico, que dio el OK a su estado físico, se puso bajo las órdenes del técnico, Adrià Alonso. Pero antes de terminar la primera sesión chocó fuertemente con un compañero y cayó al suelo con un fuerte golpe en su hombro derecho, el de tiro. Las pruebas realizadas descartan un problema grave, pero el dolor es fuerte e intenso y podría ser infiltrado para que esté disponible el domingo, si bien no estará al 100% e incluso podría quedarse en el banco para no forzar.

Y si Moody es seria duda, los que no estarán seguro son Bilalovic y Clarke. El croata lleva toda la temporada arrastrando problemas musculares e incluso antes del parón no jugó el último partido por precaución aunque él insistía en que estaba bien. Pues a León no viajará por una lesión en el sóleo que lo obliga a parar.

Más enrevesada es la ausencia de Clarke, que hace cuatro días jugaba en Puerto Rico en la derrota de Bahamas por 71-66 con cinco puntos, cuatro rebotes y tres asistencias del cajista. Tanto en la ida como en la vuelta el combo siempre viaja por Estados Unidos, no con vuelos directos, y ahora está varado en Cleveland por problemas burocráticos. El jugador podría salir, pero está a la espera de los papeles que le permitan volver cuando quiera, algo que retrasa su regreso y seguro no estará con el equipo en León este domingo.