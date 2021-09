Cristiano Ronaldo ya ejerce de líder en el Manchester United: "No he vuelto aquí de vacaciones"

Cristiano Ronaldo habló este jueves ya como jugador del Manchester United y aseguró que no ha venido al club inglés de vacaciones sino a ganar títulos de nuevo.

El futbolista portugués, que abandonó el United en 2009, ha vuelto esta temporada a vestirse con la camiseta de los Diablos Rojos y podría debutar este sábado contra el Newcastle United.

"No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido", dijo Cristiano a los medios del club.

No hay lugar como el hogar.𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗿𝗲𝘆 👋 pic.twitter.com/vVSoqlJEmf — Manchester United (@ManUtd_Es) September 9, 2021

"Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años", añadió el portugués.

Cristiano ha empezado a entrenar esta semana con el que ya es su nuevo equipo, después de superar el récord de goles internacionales con su selección, que le liberó para volver a Mánchester al estar sancionado para el encuentro contra Azerbaiján.