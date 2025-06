David Muñoz: “Desde el principio de temporada el objetivo era ganar el Mundial y no ha cambiado”

Sevilla/David Muñoz Rodríguez (Brenes, 15 de mayo de 2006) es un piloto sevillano que compite en la categoría de Moto3. Hace unas semanas logró su primera victoria en el campeonato del mundo en Aragón gracias a un adelantamiento en la última curva. Ahora, tras conseguir una quinta posición en Mugello y antes de poner rumbo a Assen atiende a Diario de Sevilla para analizar su complicado inicio de Mundial y los objetivos que se marca de cara al final de temporada.

–¿Cómo se encuentra en este momento y cuáles son sus sensaciones con la moto?

–La verdad que estoy bastante bien. Estamos en un momento bueno y yo creo que va a ser bueno el final de temporada.

–¿Qué le ocurrió al inicio de la temporada? Muchos aficionados lo veían como uno de los candidatos al título, pero tuvo tres ceros consecutivos.

–Ha sido un poco de autopresión lo que hemos tenido durante el principio de temporada y expectativas muy grandes, pero yo creo que esto nos ha hecho más fuertes y ahora estamos en un momento bueno. Sé que vamos a estar ahí durante todo el año.

–¿El cambio de equipo (ahora el Intact GP) ha sido un factor determinante?

–Me ha ayudado bastante. Tengo las cosas más claras, también tener un objetivo, eso es importante. Y gracias al equipo que tengo ahora, pues estamos donde estamos y vamos a luchar por mucho más durante esta temporada.

–¿Cómo vivió su primera victoria, con ese adelantamiento en la última curva?

–Llevaba mucho tiempo persiguiendo ese momento y la verdad que fue impresionante. Llevaba toda la carrera estudiando cómo podía hacerlo para intentar ganarla y, bueno, así fue. Lo probé varias veces, llegué a la última curva en segunda posición y finalmente pude ganar.

–¿Fue aún más especial que esa victoria se produjera en España, en Aragón?

–Sí, sobre todo delante de la afición y también de mi familia y toda la gente que me apoya.

David Muñoz celebra su primera victoria en el campeonato del mundo en Aragón / Intact GP

–¿En qué pensó al cruzar la meta sabiendo que ya había entrado en la historia del motociclismo?

–Pues sinceramente pensé en el principio de la temporada, que ha sido bastante duro. Yo creo que eso me motivó mucho también para lograr la primera victoria y seguir trabajando como nunca.

–Actualmente se encuentra a 100 puntos del liderato, lo que parece complicado para luchar por el Mundial...

–Desde el principio de temporada el objetivo era ganar el Mundial y no ha cambiado. Sé que estamos lejos, pero nada es imposible y voy a luchar como nunca para intentarlo.

–¿Hay algún circuito de los que quedan este año en el que cree que podría llegar una nueva victoria?

–Assen es un circuito bueno para nosotros y creo que vamos a hacer un buen papel ahí. Vamos a empezar a trabajar desde el viernes bastante fuerte, con un planning que ya me ayudó bastante en Aragón y vamos a seguir para intentar conseguir otra nueva victoria. Y más circuitos que aún quedan en el calendario.

–En Assen subió al podio en 2024. ¿Es el objetivo repetir, al menos, ese tercer puesto?

–El objetivo es pelear por la victoria. Cada carrera intentamos ganar y Assen es un circuito bueno para nosotros, se adapta bien a nuestro pilotaje.

–Algunos aficionados lo critican en redes sociales por su estilo agresivo de pilotaje. ¿Suele leer esas críticas o prefiere no prestarles atención?

–Pues la verdad que no les presto mucha atención. Es verdad que lo veo, hay alguna gente que me escribe mucho por privado y me dicen cosas que, bueno, que no me duelen, pero sí que me pican y me dan coraje, porque soy la persona que soy y no voy con la intención que la gente cree. Sé que no hay que cambiar, hay que seguir siendo uno mismo y seguir así.

–Celebró su primera victoria con un gesto. ¿Este iba dirigido a quienes lo critican?

–Un poco sí, de saber que he vuelto a hacerlo, después de que en Le Mans nos faltó poco para conseguirla. Realmente hice un gesto con la mano en la cabeza, que yo creo que sobre todo significa más pensar y seguir adelante trabajando.

–En el pasado Gran Premio de Mugello se produjo una situación en la que estuvo involucrado, y Lunetta y Adrián Fernández terminaron en el suelo. Muchos le acusaron de haber provocado la caída, pero las repeticiones mostraron que intentaba evitar a su compañero Pini, y así lo juzgaron los comisarios. ¿Cómo vivió usted esa situación en primera persona?

–Bueno, me han criticado diciendo que ya le ha vuelto a liar y si lo hubiera vuelto a liar no me hubieran penalizado, digo yo, ¿no? Yo creo que mi compañero entró un poco justo, Pini entró muy muy fuerte en la primera curva, y mi opción era levantar la moto o yo caerme y tirar a todos. Yo levanté la moto para intentar no chocar con él y dio la mala suerte que toqué a Lunetta, creo y se cayeron. Pero esto es así. Yo no fui con ninguna intención y como les pudo pasar a ellos, me pudo pasar a mí o a cualquiera.

“Rueda está siendo constante, ha ganado muchas carreras y es el líder, nos llevamos bien”

–¿Tiene alguna manía o rutina especial antes de cada carrera?

–No, sobre todo hago un calentamiento bastante seguido y siempre el mismo, sólo eso.

–¿Quién es su ídolo en el mundo del motociclismo?

–Marc Márquez es uno de los ídolos. Es un referente ahora mismo de pasado, presente y futuro. Yo creo que es uno de los mejores de la historia para mí, con todo lo que ha hecho y espero algún día poder batirme con él.

David Muñoz antes de entrar a pista / Intact GP

–¿Le gustaría estar pronto en Moto2 y sueña con correr en MotoGP?

–Sí, pero paso a paso, dando los pasos cuando toque y, ¿por qué no?, ir hacia delante.

–También me gustaría preguntarle por su paisano José Antonio Rueda. ¿Qué tipo de relación mantiene con él?

–Nos tratamos como amigos, como lo que somos. Hemos coincidido muchas veces juntos. De momento hay pique en la pista, donde lo tiene que haber, como lo hay con todo el mundo, y de momento nos respetamos bastante, pero es verdad que cada uno va a luchar por él y por su equipo. Nos llevamos bien y espero que siga así, y sólo quede el pique en la pista.

–¿Y cómo ve a José Antonio? ¿Cree que es el favorito para ganar el Mundial?

–La verdad que está siendo muy constante y yo creo que eso lo está haciendo muy fuerte. Ha ganado muchas carreras, con mucho ritmo, y ahora mismo es el líder, aunque hay que seguir trabajando para intentar batirlo y yo creo que lo vamos a hacer.

–Cuando quiere desconectar de las motos y del entrenamiento, ¿qué suele hacer? ¿Le gusta pasar tiempo en Brenes con su familia y sus amigos?

–La verdad que estoy siempre en mi pueblo, en Brenes, en mi casa. También me gusta jugar al pádel, es un deporte que me despeja bastante y yo creo que me ayuda a desconectar mucho y también echar un rato con mis amigos.

–Cambiando de tema y hablando de fútbol: escuché en una entrevista que tuvo un breve paso por el Sevilla, además de que siempre ha sido sevillista. ¿Por qué no siguió en el club y decidió dedicarse a las motos?

–El fútbol siempre me ha gustado, me gusta mucho, pero también las motos. Sí que es verdad que a mi padre no le gustaba el fútbol, le gustaban las motos, y bueno, a mí también me corría más por la vena las motos, ya que desde que nací, pues estaba encima de una moto. Y yo creo que también se me da mejor, creo yo.

–Y en cuanto a la actualidad del Sevilla, ¿qué opina sobre la situación del equipo? ¿Cree que el nuevo entrenador, Almeyda, es la solución o habría preferido a alguien como Imanol o Bordalás?

–Es una situación difícil para el Sevilla, pero tampoco sé mucho cómo gestionarlo. Yo creo que han elegido la mejor opción que tenían y así ha sido. Es verdad que Bordalás es un entrenador muy significado por su carácter, buen planteamiento de juego... Sus equipos son muy fuertes atrás, pero yo creo que el club ha elegido la mejor opción.