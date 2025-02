La defensa de Luis Rubiales esgrime un "pues vale" de Jenni Hermoso al beso

Madrid/La abogada de Luis Rubiales, Olga Tubau, ha sostenido que lo que la jugadora comentó a sus compañeras sobre lo que le contestó al expresidente de la RFEF acerca de que le diera un beso fue "pues vale", lo que a su juicio implica que hubo consentimiento.

Así lo ha destacado la letrada de la defensa de Rubiales en su alegato final en el juicio en el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por un delito de agresión sexual y coacciones a la jugadora, delito este último al que se enfrentan también otros tres exdirectivos de la Federación de fútbol.

Tubau ha hecho referencia a un vídeo grabado en el vestuario cuando las jugadoras celebraban el triunfo en el Mundial, momento en el que, según ha apuntado, lo que se veía era "buen humor, alegría y cierta euforia" , y respecto a los comentarios que sobre el beso hizo Hermoso a otras jugadoras ha precisado que, a su entender, lo que una de ellas le pregunta es "¿Qué has dicho?", a lo que Hermoso responde: "Pues vale".

Según ha resaltado la abogada, ese "pues vale" solo puede venir referido a una pregunta anterior, lo que avalaría que hubo consentimiento a ese beso que le dio Rubiales en la entrega de medallas tras alzarse con el campeonato del mundo en Sídney en 2023.

Ha añadido además que si realmente se quedó "en shock", como Hermoso relató en su declaración en el juicio, no se puede contestar "que vale", y ha considerado que el que dijera después que no le había gustado, "no es incompatible con haber consentido".

"Puede no haberle gustado el propio contacto físico en ese escenario o la repercusión inmediata que tuvo en España y en otras partes del mundo ese beso", ha expuesto la defensa de Rubiales, para después precisar que el que no le gustase "no invalida el consentimiento, ni convierte esa conducta en un delito".

La versión opuesta

Por su parte, el abogado de la futbolista Jennifer Hermoso, Angel Chavarría, ha pedido una sentencia condenatoria para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales dejando claro que la jugadora no le dio permiso para que le propinase un beso. "No estamos ante un consentimiento, es un sometimiento", ha asegurado.

Así se ha expresado durante su informe final en el juicio por el que Rubiales se enfrenta a dos años y seis meses de cárcel. También se sientan en el banquillo de los acusados el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, para los que el Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones.

El letrado de la jugadora ha sostenido que el beso, propinado durante la entrega de medallas tras la victoria de España en el Mundial de Sidney de 2023, "sobrepasa los límites legales y es un atentado a la libertad sexual" de Hermoso.

El abogado de Hermoso ha afirmado que este proceso "le ha supuesto un daño moral psicológico", y que todavía "sigue en tratamiento para poder superar esta estigmatización". "Porque como bien decía la fiscal se le conoce no como campeona del mundo, sino como Jenni la del beso, y esto señoría no puede pasar desapercibido", ha apostillado.

Así, ha recordado que la propia futbolista aseguró en su declaración en la vista oral que no se sintió respetada "ni como jugadora ni como persona", anudando que el propio Rubiales reconoció ante el juez que su acción fue desafortunada.

Usó la "fuerza"

"Rubiales jamás debería de haber solicitado ni pasarle por la cabeza pedir un consentimiento para solicitar un beso a una persona que jerárquicamente estaba por debajo y bajo sus instrucciones junto con las del resto de personas que son directivos y que están aquí encausadas", ha proseguido Chavarría.

La acción, ha insistido, se realizó "con una fuerza propia del bloqueo" que produjeron "las manos del acusado en la cabeza de Hermoso para impedir cualquier actuación evasiva o gesto que pudiera evitar la intención del señor Rubiales".

"Son palabras del Tribunal Supremo: Una mujer no puede tener una especie de sentido de servidumbre sexual de tener que soportar el deseo de un hombre de querer darle un beso en cualquier parte del cuerpo", ha apuntado.

En este contexto, el letrado se ha referido a la "euforia que permanentemente dice el señor Rubiales que le llevó a cometer ese acto". "La euforia, que yo sepa, ni es un atenuante ni un eximente en el Código Penal", ha opinado.

En relación a las coacciones, el abogado ha sostenido que la prueba practicada también ha dejado claro que "toda la estructura federativa estaba puesta en marcha" en las "reuniones de crisis" que se celebraron "para salvar al señor presidente".

Por su parte, la abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), María Josefa López, ha solicitado de igual forma un fallo condenatorio alegando que Rubiales propinó el beso "sin previo consentimiento y siendo consciente plenamente de las consecuencias". Después, ha añadido, "utilizó todos los mecanismos de la Federación para lavar su imagen y coaccionar a la jugadora".

"Rubiales utilizó todos los medios personales y técnicos de la Federación en su exclusivo beneficio y en detrimento de la protección de Hermoso, quien se vio desamparada al comprobar que ningún responsable de la Federación se dirigió a ella para preguntarle cómo se encontraba", ha criticado.