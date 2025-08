El descarte marca sentencia en la Copa del Rey Mapfre de vela

Estaba claro que el Comité de Regatas de la 43 Copa del Rey Mapfre-ORC European Champion, que aunque lo dirige la ORC, lo asesora el equipo de regatas del RCN de Palma, entidad organizadora de las 43 Copas del Rey celebradas hasta la fecha, tendría mucha trascendencia en la recta final. Este viernes ha abandonado su postura radical de ordeno y mando de días atrás y se ha dejado asesorar por ellos con un resultado esplendido, ya que para la flota ORC ha señalado 3 pruebas, barlovento-sotavento en los 2 campos de regata fondeados en la bahía de Palma, que se han disputado sin problemas. Esto ha propiciado que al celebrarse cinco pruebas de este tipo (bastones) entraran a considerar los descartes del peor resultado obtenido en las 6 pruebas disputadas barlovento-sotavento, con el consiguiente vuelco en las clasificaciones generales de algunas de las clases ORC.

La salida se dio con una hora de retraso, estaba prevista a las 12:00, pero debido a la inestabilidad direccional del viento, éste se estableció sobre las 13:00 de dirección 200º - 195º del Sur-Sudeste. Por fin apareció el famoso Embat, soplando entre los 8 y 9 nudos.

En la clase Abanca 0, tras la descalificación del jueves del líder, el italiano Vudú (paso del 1º al 5º), la general estaba encabezada por el norteamericano Vísperas, que con 1 primero y 2 segundos comanda la clase con holgura. El Aifos, de nuevo con el Rey a la caña, sube dos escaños en la general y se sitúa sexto como mejor barco español. A su estela y en el séptimo lugar están los malagueños del Teatro Soho-San Miguel, que han ocupado el 4º, 6º y 10º lugar como parciales, subiendo cuatro puestos en la general de una clase más que competitiva. Lástima del retirado en la larga -que no se puede descartar- y que los lastró totalmente sus posibilidades.

Donde se produjo el pelotazo de la flota andaluza ha sido en la clase Sail Racing ORC A. El Estrella Damm, que compite bajo los colores del CM y de Tenis de Punta Umbría, que arma Nacho Montes y patronea Luis Martínez Doreste, se ha salido, y con dos primeros y un tercero en los parciales se sitúa segundo en la general con 21 puntos y a tan sólo 1 del líder Nadir, que tiene 20. Todo se decidirá este sábado en el que se disputa la última prueba que determinará el vencedor de esta clase, donde aparte de la victoria como barco, también hay una enorme pugna entre dos modelos de la flota, la del Club Swan 42 (mayoría) y la de los DK46 (Estrella Damm). Como muestra de la competitividad de la flota la salida se dio con bandera negra (el barco que está fuera de línea es automáticamente descalificado y se debe retirar de inmediato) tras tres llamadas generales.

Y aunque me cueste escribirlo cajonazo para el gaditano Taboga. Los descartes y el poco viento de este viernes no le ha permitido rendir como lo estaba haciendo y con dos séptimos, uno de ellos empatado y un noveno, lo bajan hasta el sexto lugar con 43,50 puntos, muy lejos ya del podio. Pero les queda el honor de ser el mejor barco español de esta clase, que con 15 puntos lidera el italiano Guardamago. Recordar que el Taboga, ex Cutty Sark, ex Tau Cerámica de Javier Banderas, este año cumple 30 años.

En la clase Uber ORC C, también otro pelotazo, para los del Marítimo de Punta Umbría, del JP Financial DE6, se ve que el jueves les dieron bien de cenar en su patrocinador local, el restaurante Casa Eduardo, uno de los clásicos de la Copa del Rey. Los de Félix Sanz han sido segundos, segundos empatados y primeros, lo que lo sitúan el tercer escalón del podio con un total de 22.50 puntos a 13 del líder el alemán Early Bird, que este viernes ha tenido su día malo (3º, 4º y 5º) y a 9 del segundo, el español Nunota Cafiver, con 13.50.

El resto de nuestra flota estuvo mal, como ha sido su tónica habitual desde el primer día, 16º para el Leonoris, 20º para Regulus VII y 25º para el Aquilón.

Este sábado se decidirá todo y a priori tenemos buenas expectativas en las clase ORC A y C con el Estrella Damm y JP Financial DE6, respectivamente.