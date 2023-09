La disculpa de Antonio Lobato tras su tremenda metedura de pata sobre Schumacher

El pasado fin de semana tuvo lugar el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el Circuito de Suzuka, una carrera en la que Verstappen volvió a conseguir una nueva victoria y en el que Lando Norris y Oscar Piastri consiguieron un puesto en el podio. Sin embargo, no es la carrera en sí lo que está dando que hablar y que ha provocado que el conocido comentarista español Antonio Lobato haya tenido que disculparse públicamente.

Un comentario, muchas críticas y un vídeo

Durante la retransmisión por el Gran Premio de Japón Lobato, Toni Cuquerella y Pedro Martínez de la Rosa se encontraban hablando del número de premios que había ganado Paul Monaghan (campeón de constructores con Red Bull) al que acababan de entrevistar para DAZN. En la retransmisión se pudo escuchar a los comentaristas bromeando sobre los títulos del ingeniero y de Lobato y a Cuquerella decir "¡Que tiemble Adrian Newey!" y al periodista continuar la broma con las frases que han causado la polémica: "¡Que tiemble Michael Schumacher!", " y Michael… bueno, es que no puede temblar tampoco".

El expiloto alemán fue siete veces Campeón del Mundo de F1 y en 2013 sufrió un grave accidente mientras practicaba esquí en los Alpes. El estado de salud de Schumacher es un misterio desde entonces gracias a los esfuerzos de la familia para preservar su intimidad, pero su importancia y legado en el mundo de la Fórmula 1, el cariño con el que se recuerda al alemán y con su hijo Mick Schumacher en la competición han hecho que se critique duramente la metedura de pata de Lobato y el contexto de broma que había en el plató cuando fue dicho.

Esto ha hecho que el periodista haya publicado un vídeo de más de cinco minutos en sus redes sociales con los que busca dar contexto y explicaciones a lo que se escuchó aquel día.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

"Algún día tenía que ser. Algún tenía que hacer un vídeo serio y este es el momento", comienza el periodista con el objetivo de "aclarar las cosas". Reconoce que cometió un "error, sin ninguna mala intención" y "de pura torpeza, de pura incapacidad" para expresarse "con corrección", señala que pudo ser por el cansancio o el jet lag provocado por la diferencia horaria con España, aunque reconoce que no son excusa.

Explicó también lo que ocurrió antes de sus palabras y las bromas previas. Lobato explica que con la mención de Adrian Newey empieza a buscar otro "referente en el mundo de la Fórmula 1 que tenga muchos títulos, que sea un mito". "Y me salió el nombre de Michael Schumacher", concluye y explica que posiblemente por su admiración hacia el expiloto alemán y su palmarés.

Reconoce que no se arrepintió de nombrarle, ya que lo hizo buscando "un referente de brillo histórico y de leyenda en la Fórmula 1", sí que pensó que debería haber nombrado a otro piloto en su lugar y no haber metido a Schumacher y a su familia en "ese entorno de broma" en el que se encontraban. Según el periodista su intención era corregir su comentario anterior, pero se "pasa de frenada" y que su intervención no estuvo acertada, pero que no quiso "hacer una chanza" y reírse de Schumacher.

Tras las explicaciones, Lobato pide de nuevo perdón a las personas que se vieron ofendidas, repitiendo que no buscaba reírse de Michael Schumacher. "También tengo que aprender de todo esto, porque al final te das cuenta de que sales en televisión y lo que dices en televisión tiene repercusión y estás expuesto y tienes que ser más cuidadoso a la hora de hablar", reflexiona. "Intentaré no cometer más errores, aunque, insisto, no lo prometo. A veces uno no puede evitarlo", son las palabras elegidas por el presentador para terminar su vídeo.