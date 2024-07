España vibra con los campeones de la Eurocopa en una multitudinaria celebración en Madrid

Madrid/La selección española y los aficionados vivieron este lunes un día inolvidable. Una jornada que estuvo marcada por diferentes actos y un final de fiesta en una Plaza de Cibeles con miles de personas, al igual que en el recorrido que la expedición encabezada por Luis de la Fuente hizo por las calles de Madrid.

Así ha llegado la selección española a Madrid

El avión, con los integrantes del equipo español, con el trofeo conquistado, aterrizó procedentes de Alemania en una de las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid poco después de las 15:00. El vuelo había partido con una hora y veinte minutos de retraso con respecto a la salida prevista en un primer momento, las 11:00. Por ello también se hizo esperar el aterrizaje en relación a los cálculos iniciales, que hablaban de la presencia del plantel en la capital de España a las 14:10. Tras abrirse la puerta del avión, en cuya ventanilla del piloto se colocó una bandera española, Álvaro Morata, capitán de la selección, Luis de la Fuente, seleccionador, y Pedro Rocha, presidente de la Federación, salieron con el trofeo conquistado que, juntos, alzaron al cielo de Madrid.

Los Reyes y sus hijas celebran con la selección española su triunfo en la Eurocopa

Posteriormente, llegó el turno de recepción de los Reyes en la Zarzuela y a continuación la expedición española fue recibida por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez consideró que la selección española masculina de fútbol “ha jugado de cine” durante la Eurocopa conquistada en Alemania y dio las gracias al equipo “por haber dado la mejor versión” del país. “Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Además de la enhorabuena quería daros las gracias por haber dado la mejor versión de España, por haber mostrado capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de preparación, de estrategia y de juego limpio y juego bonito”, indicó en la recepción que hizo a los campeones en el Palacio de la Moncloa, en la que fue obsequiado con una camiseta con el lema Reyes de Europa en la parte trasera y el dorsal número 4 en honor a las ediciones de este torneo ganadas por España. “En el deporte, y sobre todo en el de competición, uno a veces se lleva la sensación de que no ha ganado el mejor, porque no ha ganado el que mejor ha jugado. Y a veces se juega muy bien y no se ganan los torneos. En esta ocasión tenemos una selección que ha jugado de cine y que ha ganado la cuarta Eurocopa para España”, añadió.

Así ha recibido Pedro Sánchez a la selección española en La Moncloa para celebrar la Eurocopa 2024

Sánchez destacó la relevancia “en términos históricos” de lo conseguido y lo valoró como “muy importante”: “Es la cuarta Eurocopa que gana España, no ha habido ninguna otra selección en Europa que lo ha hecho. Y esto es muy importante, como también lo es que no ha habido ninguna selección que haya ganado siete partidos en una edición, y además no contra cualquier selección sino contra las grandes potencias futbolísticas europeas. Francia, Italia, Alemania y finalmente Inglaterra. Lo que se logró ayer en términos históricos es extraordinario, es formidable”. En el acto estuvieron junto a Pedro Sánchez el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; y la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría.

La selección española celebra por las calles de Madrid el triunfo en la Eurocopa 2024

El siguiente paso fue poner rumbo a Cibeles, donde miles de personas recibieron a la selección a su llegada al Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, situada en la Plaza de Cibeles y punto final de las celebraciones.

Fiesta de la selección en la Plaza Cibeles de Madrid. / EFE

El autobús descapotado, que previamente había recorrido Moncloa, la calle Alberto Aguilera, la glorieta de San Bernardo, la Plaza de Colón o la Puerta de Alcalá entre la alegría de multitud de seguidores; llegó a las 22:00 al ayuntamiento capitalino, donde le esperaba el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Allí tuvo lugar un fin de fiesta en el que no faltó la música y las palabras de los flamantes campeones continentales.

Fue uno de los momentos más especiales de una jornada de júbilo que amaneció en Berlín, ciudad donde el equipo logró el título y que abandonó en torno a las 12:20 horas rumbo a Madrid. Ya en la capital, los internacionales y Luis de la Fuente fueron recibidos con un gran cariño por parte de la afición española.