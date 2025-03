Fatou Kanteh, la jugadora del Sevilla Femenino y el 'Proyecto Gambia'

Sevilla/La historia de Fatou Kanteh (Bañolas, 2 de julio de 1997) es un camino de superación. Ése que recorrió su padre para llegar a España. "Fue con su hermano de Gambia a Marruecos y por varios países africanos para intentar sacar el visado", confiesa la actual delantera del Sevilla Femenino en una charla con Liga F. "Entre los dos sólo alcanzaba para un billete. Entonces le dijo a su hermano "cuando llegue empiezo a trabajar, reúno dinero y te compro a ti el billete", expresa emocionada al hablar de Mussa, su progenitor. Cuando llegó se trajo a Mokeh, su madre, natural de Senegal, y a su segunda mujer, que para Fatou también es su madre. "Mi hermana me dijo que no fue un viaje fácil porque se pierden vidas". En total son nueve hermanos. Ella nació en Bañolas, Gerona, y desde pequeña siempre estaba pegada a un balón.

"Yo salía al recreo con mis compañeros de clase y me iba directamente a jugar al fútbol porque era lo que me llenaba". Lo hacía porque le gustaba, sin importar los comentarios que recibía por ser mujer y africana. "El típico de marimacho o las amigas de mi madre qué hace tu hija, mujer, jugando al fútbol cuando debería estar en casa haciendo las tareas de casa, cocinar, poner lavadoras, lavar los platos...". Unos prejuicios que veinte años después la han llevado a la élite del fútbol español. "Gracias a esos comentarios y a la fuerza de voluntad que tuve he podido cumplir mi sueño", responde orgullosa. Aunque, y a pesar de continuar haciendo de los recreos sus propios partidos de fútbol, sus padres le seguían sin dejar jugar en ningún equipo, hasta que una charla con su profesor de refuerzo lo cambió todo.

Él fue su salvación. "Yo se lo comentaba y me decía pero tus padres no te dan permiso y yo le comenté que no". Hasta que un día, al salir de las clases, decidió acompañarla a su casa. "Habló con mis padres y me dejaron. Con él me fui a apuntar en el Porqueres, que es donde empecé a jugar en un equipo de fútbol". Si no hubiera sido por ese profesor, quizá Fatou nunca hubiera jugado a nivel profesional, aunque "seguramente hubiera seguido insistiendo", confiesa entre risas. Del fútbol callejero a poder tener un equipo con compañeras, saltándose el fútbol base. "Yo no he pasado por prebenjamín, benjamín, alevín…al principio me costó porque era muy cabezota", responde. Otro de los momentos que cambió su vida fue cuando gracias al proyecto del FC Barcelona pudo ver al Barça femenino.

Enfrentamiento con sus padres

Ahí se dio cuenta de que quería enfrentarse a Alexia, Aitana… "Fue un momento muy bonito porque vi realmente que no iba por mal camino queriendo llegar y algún día poder jugar contra ellas", explica. En 2018, y a mitad de temporada, decidió salir de su zona de confort y firmar por el EDF Logroño, con el que ascendió a Primera División. Su primer equipo profesional, lejos de su casa, y teniendo que cambiar todos sus hábitos de alimentación y descanso. "Entrenábamos más días, me tenía que cuidar más, me puse en manos de un nutricionista y bajé de peso". Tras el ascenso, le tocó volver a enfrentarse a sus padres, que no la dejaban volver a La Rioja, pero ella lo tuvo claro: "No me vais a quitar el sueño que estoy cumpliendo de jugar en Primera División, hice las maletas y me fui".

Fatou Kanteh celebra un gol con la camiseta sevillista. / LaLiga F

Compaginando el filial con el primer equipo y soñando con marcar un gol en Las Gaunas. Un año después, en 2019, llegó el Sporting de Huelva de Manoli y Antonio Toledo, que "fue el equipo que me dio la oportunidad de seguir en Primera División" para tres años después llegar al Villarreal CF. En el conjunto castellonense coincidió con Sara Monforte, para la que sólo tiene palabras de agradecimiento: "Me ayudó muchísimo porque tuve que aprender los movimientos, posicionamientos, entendimientos del juego...".

Entre estas dos etapas decidió escribir a la Federación de Gambia para poder ser internacional con el país de su padre. Ante la falta de respuesta, un periodista nigeriano (Samuel Ahmadu) logró ayudarla y hacer que la convocaran. "Como no se fiaban me hicieron pagarme el billete de ida y de vuelta", confiesa.

El 'Proyecto Gambia'

El último día se lo pagaron. Su debut con Gambia se produjo el 25 de octubre de 2021 ante Sierra Leona (1-1) en el Independence Stadium de Bakau. Fatou se estrenó con un cabezazo tras una falta lateral. "Mi punto fuerte no es rematar de cabeza, pero fue muy bonito llegar, debutar y marcar un gol tan especial", afirma. De escribir y que le contestaran a ser nombrada mejor jugadora de Gambia en 2024. "Estoy muy agradecida, pero siempre digo lo mismo, es un premio que debería ser colectivo, no individual", responde.

Ese viaje a las raíces de su padre le cambió la vida y decidió crear ‘Proyecto Gambia’, al que Liga F se ha sumado con la entrega de camisetas y balones a final de la presente temporada. "Recaudamos ropa, balones, libretas, bolígrafos, pañales, leche en polvo para llevar en verano".

Aquí nos levantamos y tienes ropa para elegir, tienes zapatos, cada día vas con una prenda diferente, pero ahí hay familias que no tienen un nivel económico bueno y sufren"

A lo que no tarda en añadir "aquí nos levantamos y tienes ropa para elegir, tienes zapatos, cada día vas con una prenda diferente, pero ahí hay familias que no tienen un nivel económico bueno y sufren", expresa. Fatou siente una alegría inmensa cada vez que ve la cara de ilusión de un niño o una niña que recibe una camiseta o un balón de fútbol. "Yo he tenido la suerte de que mi padre emigró y he nacido aquí y he tenido acceso a todas las facilidades, no me ha faltado un plato de comer, y he podido ir bien a la escuela, pero tengo compañeras de selección que no pueden. Ayudar con un granito de arena, aunque sea chiquitito ahí les va a suponer muchísimo", confiesa la delantera del Sevilla FC, que tiene muy claro el mensaje que manda a las niñas que quieren jugar al fútbol.

"Que no se dejen llevar por ningún comentario. Si tienes un objetivo en mente lucha y ve a por él y que nada ni nadie te diga que no lo puedes conseguir. Yo he luchado mucho y he tenido que escuchar muchos comentarios y hoy en día esa gente ha visto que lo he conseguido", declara orgullosa. Porque Fatou Kanteh sueña con clasificar a Gambia a la Copa de África, y seguir marcando goles con el Sevilla FC, donde ha encontrado a otra gran familia. Precisamente, cuando acabe la temporada, viajará a Gambia con Débora García y con más compañeras del equipo andaluz a llevar todo el material que ha recopilado. Porque en la ciudad se siente muy a gusto "te abren las puertas de su casa", y ella, con la sonrisa que le caracteriza, volverá a abrir su corazón a todas las niñas de su país.