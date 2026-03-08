Las fotos del Atlético de Madrid-Real Sociedad

Un cabezazo de Nico González en el minuto 81 deshizo este sábado el empate entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Metropolitano para dar el triunfo al conjunto rojiblanco y afianzarlo en las posiciones de la Liga de Campeones (3-2) en el simulacro de la final de la Copa del Rey entre ambos equipos del próximo 18 de abril en Sevilla.
Antes, a cada tanto del Atlético respondió su rival instantes después. Así ocurrió en la primera parte, con el 1-0 de Alexander Sorloth en el minuto 5 y el 1-1 de Carlos Soler en el 9, y entre el 67 y el 68, cuando el 2-1 también de Nico González fue igualado por el 2-2 de Mikel Oyarzabal.
