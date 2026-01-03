Las fotos del Espanyol-Barcelona

Dani Olmo decantó con un golazo un partido en el que Joan García fue el gran protagonista con paradones increíbles

El Barcelona sumó la novena victoria consecutiva en LaLiga EA Sports gracias a la actuación sobresaliente del experiquito Joan García bajo palos y a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski en el tramo final del encuentro.

En su regreso al RCDE Stadium tras fichar por el Barça el pasado verano, el guardameta catalán, muy silbado por su antigua afición, fue el salvavidas del equipo visitante antes de que el mediapunta de Terrassa (0-1, min.86) y el delantero polaco (0-2, min.90) marcaran los goles de la victoria del líder de la competición.