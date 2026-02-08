Mbappé y Carreras, los dos goleadores madridistas, festejan el tanto del francés.
Mbappé y Carreras, los dos goleadores madridistas, festejan el tanto del francés. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Valencia-Real Madrid

Real Madrid gana en Mestalla con goles de Carreras y Mbappé y agrava la crisis del Valencia (0-2)

El Real Madrid se impuso este domingo por 0-2 al Valencia en un encuentro plano por parte de los dos equipos, en el que una jugada individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 encarriló el triunfo visitante y en el que Kylian Mbappé sentenció en el añadido al Valencia de un Carlos Corberán muy criticado por Mestalla.

