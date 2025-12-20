El Fundación Cajasol Andalucía muestra su mejor versión ante el Sant Cugat (3-1)

El Fundación Cajasol Andalucía logró un gran triunfo de enorme valor frente al tercer clasificado, el DSV Sant Cugat. Un 3-1 que le permite sumar tres puntos al conjunto nazareno en un choque en el que mostró una de las mejores versiones de la temporada.

El primer set estuvo marcado por la igualdad, llegando el primer tiempo técnico con el 16-14, la primera vez que las locales disfrutaban de dos puntos de vemtaja. A base de lucha y un muy buen bloqueo el conjunto sevillano consiguió abrir diferencias. Con Leticia Delagrammatikas al saque, el Esquimo se marchó hasta el 21-16 en el electrónico, para acabar cerrando la manga por 25-18 con una Helena Orejas al servicio.

No empezó igual el segundo set para los intereses del Fundación Cajasol Andalucía, que encajó un 1-8 en contra. Los tiempos muertos de Ricardo Torronteras hicieron reaccionar a las suyas tímidamente hasta el 8-12, pero errores propios y mucha contundencia por parte de las visitantes puso el marcador en 10-20. Aun así y con cambios en el septeto con Sira Plaza en la colocación, un 5-0 metió a las locales en el encuentro (17-22), pero ya no dio tiempo para confirmar la reacción (18-25).

El tercer set comenzó con Alejandra Pérez de receptora, oportunidad que aprovechó para puntuar por zona cuatro, mientras que se llegó al 12-9 con Jada Burse poniendo la bola en el suelo con una diagonal corta. Apretó el Fundación Cajasol Andalucía para aumentar su renta y lo consiguió estando muy estable en recepción con Isabel Barón y Maguilaura Frías. Alejandra Pérez hizo sus puntos y todo ello ayudó a que el equipo pusiese el 21-12. También Kennedi Evans encontró sus puntos por el centro en un gran set que fue cerrado por 25-16 para las nazarenas.

Tocaba remar para intentar sumar tres puntos llevándose el cuarto set y el equipo de Ricardo Torronteras se puso el mono de trabajo desde un inicio. Alejandra Pérez hizo su trabajo puntuando ayudada por las grandes colocaciones de Herman, que encontraba en su distribución la forma de puntuar. Las defensas de Isabel Barón y Maguilaura Frías en seis marcaron el camino para poner el 13-6. Apretó el Sant Cugat hasta el 14-11, pero un tiempo muerto de Ricardo Torronteras cambió de nuevo las tornas hasta el 17-11 con Leticia Delagrammatikas al saque. Poco más tuvo el set ante el delirio de la afición disfrutando del gran partido que cerraron por 25-16.