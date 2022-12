La historia de superación del árbitro Alberola Rojas

Javier Alberola Rojas, árbitro de Primera División, cuenta en primera persona cómo ha sido el proceso que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego desde el inicio de la temporada. Más de cuatro meses donde el fútbol y el arbitraje pasaron a un segundo plano para centrar todos los esfuerzos en recuperar la salud. "No pasé las pruebas físicas de pretemporada, me noté el brazo derecho muy hinchado y ahí saltaron las alarmas", confiesa ya con el susto asimilado.

"Tenía dos venas obstruidas en la zona de la clavícula, tuve mucha suerte porque la circulación se cortó hacia la zona del brazo, pero siguió hacia la cabeza y el corazón... de haber sido al revés, estaríamos en un escenario diferente", admite el colegiado más joven de la máxima categoría del fútbol español.

El cirujano vascular Ángel Flores Herrero, del Hospital Universitario de Toledo, fue quien le intervino en primera instancia y quien ha seguido todo su proceso hasta darle el alta. "Todo salió perfecto, Está absolutamente recuperado y con una vida normal".

"Los primeros días empiezas andando, casi no puedes ni calzarte porque tienes muchos dolores... te acompañan tu padre, tus amigos, ellos quieren verte bien...", recuerda Javier emocionado. "Quiero agradecer todos los mensajes de apoyo de toda la gente que me quiere y que me aprecia, a todos los médicos que me han operado y al Comité Técnico que me ha dado mucha tranquilidad para que me haya recuperado". Y sentencia: "El susto ha sido muy grande, pero estoy ya para volver".