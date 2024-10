Iniesta, emocionado ante su retirada: "Nunca pensé que llegaría este día"

"Supongo que me permitiréis que me emocione hoy, pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza; son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional", afirma el autor del gol que le dio a España el Mundial de Sudáfrica