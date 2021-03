Si la pandemia por el coronavirus no complicara lo suficiente el camino ha los Juegos de Tokio, ahora la rápida evolución de una cepa muy agresiva de la forma neurológica del herpesvirus equino (EHV-1), originada en Valencia, ha obligado a la Federación Ecuestre Internacional (FEI) a decretar una cuarentena y parar todas las competiciones hasta el 28 de marzo. La decisión afecta a todas las disciplinas en España, Francia, Portugal, Bélgica, Italia, Austria, Polonia, Países Bajos, Alemania y Eslovaquia, después de detectarse brotes en distintos países europeos.

El parón afecta a Francisco Gaviño, el jienete sevillano que ya se ganó su plaza olímpica en el concurso completo (saltos, cross y doma), que tendrá que "replantear de nuevo la temporada" tras este nuevo contratiempo. El hispalense viajaba este miércoles a Lisboa para afrontar dos concursos, pero debe recalcular la hoja de ruta en un año complicado. "Por si no fuera poco la pandemia del Covid-19, ahora está desbocado este virus equino. Es preocupante, porque es bastante virulento, aunque por fortuna tengo a mis caballos vacunados desde hace dos meses por recomendación de mi veterinario".

El virus se detectó hace dos semanas en un concurso internacional en Valencia. Desde entonces, se tiene conocimiento de más de 100 caballos contagiados en España con cuadros neurológicos y respiratorios muy graves, focos en Francia, Bélgica y Alemania y cuatro ejemplares muertos este fin de semana. A pesar de haber vacuna, ésta no es obligatorio para caballos de competición, por lo que la mayoría no están vacunados. El problema fue que los ejemplares infectados no fueron aislados en Valencia y se movieron por Europa y ahora y no se sabe hasta qué punto se ha diseminado la infección.

Gaviño está tranquilo, ya que "lo importante es la salud de los animales" y su yegua Source de la Faye, con la que acudirá a Tokio, está vacunada desde enero. Sin embargo, el parón no ayuda a una preparación ya de por sí complicada por la pandemia. "Como a todos los jinetes, esto me viene mal. Trastoca los planes de aquí a un mes y eso condiciona mucho, ya que ya estábamos planificando muy a corto plazo, casi trimestralmente, cuando lo normal es planificar un año completo", explicó Gaviño, que mantiene la ilusión en este 2021 en el que "el gran objetivo sigue siendo Tokio 2021". "En la preparación de la yegua iban a ser fundamentales los dos concursos en Lisboa. Este parón de un mes de nuevo obliga a replantearlo todo y, de momento, esperar. Habrá que seguir tirando como se pueda, porque esto parece que no acaba nunca", indicó.

"Ahora hay que ser inteligentes y adaptar la preparación. Es una cuarentena como la nuestra del año pasado: entonces no podíamos salir nosotros y ahora no pueden salir los caballos. Habrá que centrarse en pulir aspectos y trabajar cosas en las que con toda la vorágine de las competiciones no te da tiempo a pararte", afirmó Gaviño, que añadió: "Encima que hay pocos concursos, ahora un mes más parado... Nos va a costar coger la dinámica de competición. Hace una semana competí en Madrid y empezaba a tener velocidad de crucero de competición para hacer buenas pruebas en Lisboa cara a Tokio", indicó el jinete sevillano.