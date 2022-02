Palmarés de la Super Bowl: Patriots y Steelers, a la cabeza

La Super Bowl LVI es la primera edición que enfrenta a Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Los primeros han ganado un solo título de la Super Bowl en toda la historia, mientras que los segundos llegaron a dos finales, y perdieron ambas ante los San Francisco 49ers.

El evento más importante a nivel deportivo de Estados Unidos ha tenido 20 ganadores a lo largo de toda la historia. El equipo que ha perdido en la final en un mayor número de veces sin conseguir ningún título es Minnesota Vikings que ha perdido la Super Bowl en cuatro ocasiones y no cuenta con ningún título.

Patriots y Steelers, igualados en seis títulos

Los equipos que han conseguido conquistar la Super Bowl en un mayor número de ocasiones son New England Patriots y Pittsburgh Steelers. Ambos han ganado en seis ocasiones el trofeo. Las seis ocasiones en las que los Patriots han llegado a la gloria ha sido de la mano de Tom Brady. Los Steelers se dividieron las victorias del Vince Lombardi en diferentes etapas de su historia, con Terry Bradshaw en cuatro de sus títulos y Ben Roethlisberger en otras dos ocasiones.

Los títulos de Patriots fueron en: 2002 (vs. Rams), 2004 (vs. Panthers), 2005 (vs. Eagles), 2015 (vs. Seahawks), 2017 (vs. Falcons) y 2019 (vs. Rams).

Steelers consiguió la victoria en: 1975 (vs. Vikings), 1976 (vs. Cowboys), 1979 (vs. Cowboys), 1980 (vs. Rams) 2006 (vs. Seahawks) y 2009 (vs. Cardinals).

La leyenda de la Super Bowl, Tom Brady

Tom Brady llevó a los Patriots a ganar seis títulos de la Super Bowl. El quarterback, retirado tras 22 temporadas en la NFL, tiene el récord de ser el jugador con más anillos de campeón de la NFL. Además de los 6 que ganó en New England, hay que sumarle el que ganó en 2021 en Tampa Bay.

Tras Brady, se encuentra Charles Haley, que ganó cinco anillos con los 49ers y los Dallas Cowboys. Ganó dos con los primeros y los otros tres con los de Texas. Con cuatro anillos de campeón están: Joe Montana, Jesse Sapolu, Adam Vinatieri, Lynn Swann, Terry Bradshaw y Rob Gronkowski.