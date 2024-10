Rafael Nadal anuncia su retirada: "Mi último torneo será la Copa Davis"

El tenista español Rafael Nadal ha anunciado su retirada del tenis profesional en un emotivo vídeo en sus redes sociales. Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, ha decidido poner fin a su exitosa carrera después de enfrentar diversos desafíos en los últimos años, especialmente en términos de su salud y limitaciones físicas.

En su vídeo, Nadal expresó: "¿Listos? Hola a todos estoy aquí para comunicaros que eh me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido eh unos años difíciles estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar."

El tenista mallorquín ha elegido la final de la Copa Davis en Málaga como el escenario perfecto para su último torneo, representando a su país. Nadal recordó con cariño la final de Sevilla en 2004, una de sus primeras grandes alegrías como tenista profesional, y destacó la importancia de cerrar el círculo de su carrera en este evento tan especial.

Agradecimientos a la industria del tenis

Durante su discurso, Nadal dedicó palabras de agradecimiento a toda la industria del tenis, incluyendo a sus compañeros, rivales y todas las personas que forman parte de este deporte. Destacó los momentos compartidos con sus grandes rivales, con quienes ha vivido intensas batallas en las pistas y ha forjado recuerdos que atesorará por el resto de su vida.

El papel fundamental de su equipo

Nadal también resaltó la importancia de su equipo, a quienes considera no solo trabajadores, sino verdaderos amigos que han estado a su lado en los momentos más difíciles y en los más exitosos. "No son trabajadores, son amigos y han estado a mi lado en en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar", expresó con emoción.

La importancia de la familia

Nadal dedicó palabras especiales a su familia, destacando el papel fundamental que han desempeñado en su vida y carrera. Agradeció a su madre por los sacrificios realizados para que él y su familia siempre tuvieran todo lo necesario. También dedicó palabras de amor y gratitud a su esposa Mery, con quien lleva 19 años juntos, describiéndola como su compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera.

El tenista también mencionó la alegría de ver crecer a su hijo cada día al volver a casa, una fuerza que lo ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar. Agradeció a su hermana por la increíble relación que han mantenido siempre, y a su tío, quien fue la razón por la que comenzó a jugar al tenis y una figura clave en su desarrollo como deportista.

Con especial emoción, Nadal dedicó palabras a su padre, a quien considera una fuente de inspiración en todos los sentidos y un ejemplo de esfuerzo y superación. "Muchísimas gracias a mi padre de manera muy muy especial", expresó visiblemente conmovido.

El apoyo incondicional de los aficionados

Nadal no olvidó agradecer a los aficionados, quienes le han brindado un apoyo incondicional a lo largo de su carrera. "No tengo manera de agradeceros lo que lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente todo lo que he vivido pues ha sido un un sueño hecho hecho realidad", destacó el tenista.

Con la tranquilidad de haber dado siempre el máximo y haberse esforzado en todos los sentidos, Rafael Nadal se despide del tenis profesional, dejando un legado imborrable en la historia de este deporte. Sus palabras finales fueron de profundo agradecimiento: "Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto."

La retirada de Rafael Nadal marca el fin de una era en el tenis mundial. Su pasión, dedicación y espíritu de lucha quedarán grabados en la memoria de los aficionados y servirán de inspiración para las futuras generaciones de tenistas. El deporte pierde a uno de sus más grandes exponentes, pero su legado perdurará para siempre en los anales de la historia del tenis.