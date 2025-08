Una realidad llamada Elena Gómez-Millán

Elena Gómez-Millán Herrero (Sevilla, 2004) es una de las piragüistas más prometedoras en el marco español y vive un momento dulce tras conseguir clasificarse en el día de ayer para el Mundial absoluto que se disputará entre el 20 y el 24 de agosto en Milán junto a la gallega Claudia Couto, con la que recientemente consiguió plata en C2 200 en el Mundial sub 23 de Portugal.

Empezó en el piragüismo a los 10 años aunque no lo tuvo tan claro como ahora: "Al principio no me quería apuntar porque veía a las chicas que estaban muy fuertes y yo me quería apuntar a ballet", pero que su hermano compitiese hizo que su madre la "obligase" a apuntarse a piragüismo.

"Firmábamos ser terceras, ha sido la experiencia más bonita de este año"

Ser participe del combinado nacional supuso que dejase de ver el piragüismo como algo más que un hobby: "Iba porque hice muchas amigas, pero cuando me llamaron para formar parte del equipo nacional en Murcia, cuando tenía 16 años, tomé un camino algo más enfocado a lo profesional", comenta sobre este punto de inflexión.

Toda su trayectoria se ha desarrollado en el Club Naútico Sevilla, al que ha representado en competiciones nacionales, lo que supone un "plus de emoción" al ser un club que se lo ha dado todo, con éxitos como el oro conseguido este año en C2 500 junto a Antía Jacome, con la que siempre se ha sentido muy cómoda debido a que "es olímpica y tiene una seguridad brutal encima del barco".

Con 16 años tuvo su primera competición a nivel continental en Poznan (Polonia), donde compitió en sub 23 a pesar de ser todavía juvenil lo que supuso "un reto bastante grande y más siendo la primera experiencia internacional". Ese mismo año disputó su primer Mundial en Portugal, compitiendo como junior y sub 23.

El desarrollo del deporte al alto nivel no le impide combinarlo con los estudios de grado de comercio internacional: "Yo estudio online eso se hace más llevadero, yo creo que el deporte realmente te ayuda más a organizar el tiempo y es incluso bastante beneficioso", añade.

Elena compite habitualmente en C1, C2 o C4 aunque tiene sus preferencias: "Yo prefiero equipos. En un C1 te pones muy nerviosa, ahí todo depende de ti y en C2 vas con tu compañera, tienes confianza y compartes lo que es el triunfo y también los nervios, salga bien o mal vas a tener a tu compañero y eso siempre está bien". Dentro de este trabajo en equipo destacan compañeras como Carolina González Carballo, con la que tuvo sus primeras competiciones internacionales, Ana Cantero, con la que consiguió dos platas en el Europeo de Rumanía y sobre la que Elena opina que son muy diferentes porque "Ana es más fondista y yo más velocista, no sabía cómo íbamos a combinar y al final pues salió super bien y una sorpresa para todo el mundo".

Otra compañera con la que ha alcanzado logros es Claudia Couto, con la que consiguió la semana pasada una plata difícil por la competencia: "en este Mundial han dejado competir a rusos y bielorrusos que son los vetados y teníamos esas dudas porque son países muy fuertes. Nosotras firmábamos un tercer puesto", aunque de no haber sido por la participación de las bielorrusas la plata hubiese sido un oro en un país muy especial para Elena: "Portugal siempre me trae buenos recuerdos y mi familia puede venir a verme. Es un sitio al que le tengo cariño y conseguir allí la medalla pues suma un plus porque fue todo el mundo a verme y de este año es la experiencia más bonita".

"Los Juegos son un sueño que está ahí, pero voy cumpliendo objetivos hasta llegar"

Este año ha podido disfrutar (de momento) hasta en tres ocasiones de subir al podio representando a España, lo que considera "la sensación más gratificante que puede tener un deportista", aunque lo próximo para la hispalense es el Campeonato nacional de Sprint que se celebra en Pontevedra este fin de semana: "Remo varias pruebas y espero poder subirme al podium en todas", Aseguró. Competirá en C2 200 mixto, C2 500 y C1 1000.

Respecto a los Juegos Olímpicos asegura tener en mente Los Ángeles 2028 aunque no se obsesiona con ello: "Es un sueño que está ahí, mi objetivo a largo plazo pero de momento voy cumpliendo objetivos a corto plazo hasta llegar al gran objetivo".

A los jóvenes que se inician en el piragüismo les aconseja "que disfruten de un deporte que te brinda muchas posibilidades y que lo más importante es disfrutar del camino" y hacerlo "por las experiencias y disfrutar".