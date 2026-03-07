El remo andaluz celebra a sus campeones en la XII Gala de la Federación Andaluza

El remo andaluz volvió a reunirse para celebrar una temporada cargada de éxitos en la XII Gala de la Federación Andaluza de Remo, una cita que reconoce cada año a los protagonistas más destacados de esta disciplina. El acto se celebró en la Universidad CEU Fernando III, en Bormujos, donde se distinguió a deportistas, clubes, entidades y técnicos que brillaron durante 2025.

La gala llegó en un momento especialmente significativo para este deporte. Los remeros andaluces volvieron a subir al podio internacional en competiciones de nivel europeo y mundial, confirmando el excelente momento que atraviesa el remo de la comunidad en el arranque del nuevo ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

El evento sirvió además como antesala del Campeonato de Andalucía de barcos cortos y del Trofeo FAR de veteranos, que se celebran este fin de semana en la dársena del Guadalquivir, en Sevilla.

La entrega de premios estuvo presidida por el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones, acompañado por numerosas autoridades del ámbito deportivo e institucional. Entre ellas se encontraban el presidente de la Federación Española de Remo, Miguel Ángel Millán; el presidente honorífico de la FAR, Javier Cáceres; y la directora general de Sistemas y Valores del Deporte, Mariola Rus.

También participaron en el acto la delegada provincial de la Consejería de Cultura y Deporte, Carmen Ortiz; el director del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Manuel Rodríguez Alonso; el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona; y el gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Ricardo Villena.

La XII Gala del Remo Andaluz distinguió a los grandes protagonistas de 2025, entre ellos Javier García, Jaime Canalejo y Teresa Díaz como mejores remeros del año, además de premiar a clubes, árbitros, patrocinadores y a 40 internacionales andaluces

Entre los grandes protagonistas de la noche destacó el Club Deportivo Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, distinguido como Club del Año, un reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al crecimiento del remo en Andalucía.

En el apartado individual masculino, el premio a Remeros del Año volvió a recaer en Javier García y Jaime Canalejo, del Club Náutico Sevilla, medallistas de bronce en el Campeonato de Europa y cuartos clasificados en el Mundial, resultados que consolidan su presencia entre los mejores del panorama internacional.

El reconocimiento femenino fue para Teresa Díaz, del Real Club Mediterráneo de Málaga, que firmó una temporada brillante en la modalidad de beach sprint, donde logró bronce europeo y un cuarto puesto en el Campeonato del Mundo en esta disciplina que se estrenará como modalidad olímpica en el futuro.

La gala también tuvo espacio para premiar a las jóvenes promesas del remo andaluz. En categoría masculina fueron distinguidos los subcampeones del mundo sub23 Jorge Flavio Knabe y Pablo Moreno, del Club Náutico Sevilla, junto a Juan Miguel Palomino, del Real Círculo de Labradores.

En categoría femenina, el reconocimiento fue para Esther Fuerte, del Club de Remo Linense, subcampeona del mundo y de Europa júnior, y para Alejandra García Domínguez, del Club Remo de Mar La Línea, campeona de la Copa de la Juventud y finalista en competiciones internacionales de beach sprint.

Otros premios destacados de la noche fueron el de Árbitro del Año, concedido a Ana Molina, y el de Patrocinador, que recayó en la Diputación de Cádiz por su apoyo al desarrollo del remo en la comunidad.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega del Premio Historia Viva del Remo a Luis María Moreno Perpiñá, doble campeón del mundo y miembro de la generación dorada del remo español en los años 80, cuya trayectoria sigue siendo un referente para las nuevas generaciones.

La gala incluyó además varias menciones especiales para reconocer logros deportivos y contribuciones al desarrollo del remo. Entre ellas destacó el reconocimiento al jefe de Deportes del diario Europa Sur, Rubén Jesús Almagro García, por su labor en la difusión del remo andaluz.

También fueron homenajeados los medallistas del Mundial de beach sprint Pablo Hermoso y Marta Paradas, del Real Club Mediterráneo, así como los deportistas que subieron al podio en el Campeonato de Europa de remo de mar.

Entre ellos figuraron Amanda Gil, Bibiana Fernández, Natalia de Miguel y Olivia del Castillo, campeonas con el Club Náutico Sevilla, además del subcampeón europeo con la selección española Salvador Díaz, del Real Club Mediterráneo, y los medallistas Marta de la Heras y Patricio Rojas.

La gala se cerró con un reconocimiento colectivo a 40 remeros andaluces que lograron posiciones de finalistas (entre el primero y el sexto puesto) en Campeonatos de Europa o Campeonatos del Mundo representando a la selección española.

Procedentes de clubes como el Real Círculo de Labradores, el Real Club Mediterráneo de Málaga, el C.R. Guadalquivir 86, el Club de Remo Linense, el Club Náutico Sevilla, el Club Remo de Mar La Línea o el Club Tiempo Libre El Ejido, estos deportistas simbolizan el excelente presente del remo andaluz, una cantera que sigue creciendo y que apunta con ambición hacia los grandes desafíos internacionales de los próximos años.