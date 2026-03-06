Sevilla reúne a más de 500 remeros en el Campeonato de Andalucía de barcos cortos

El remo andaluz tiene este fin de semana una de sus grandes citas de la temporada en Sevilla. El Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja (CEAR) se convierte desde este sábado en el punto de encuentro de más de medio millar de deportistas con la celebración del Campeonato de Andalucía de barcos cortos junto al Trofeo FAR de veteranos, una competición que reunirá a 517 remeros de distintos puntos de la comunidad.

Durante dos jornadas intensas, el campo de regatas de la dársena del Guadalquivir volverá a llenarse de actividad con la presencia de diez clubes procedentes de las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Almería, además de una representación destacada de la selección española, que aprovechará su concentración en la capital hispalense para competir con doce de sus integrantes.

La doble cita está organizada por la Federación Andaluza de Remo, con el respaldo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, instituciones que apoyan una prueba que ya se ha consolidado como una de las más relevantes del calendario autonómico.

En la relación de participantes destacan varios clubes sevillanos que competirán prácticamente en casa. Entre ellos figuran Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, Remo San Jerónimo, Ciudad de Sevilla, Guadalquivir 86, Náutico Sevilla y el Real Círculo de Labradores, todos habituales en las regatas que se disputan en la capital andaluza.

Junto a ellos estarán también entidades llegadas desde otras provincias. Desde Cádiz competirán el Club de Remo Linense y el Club Remo de Mar La Línea, mientras que Almería estará representada por el Club Tiempo Libre El Ejido. La presencia malagueña correrá a cargo del Real Club Mediterráneo, completando así un cartel que refleja el crecimiento y la diversidad del remo en Andalucía.

Las regatas se disputarán en varias distancias, adaptadas a las diferentes categorías y modalidades. El programa contempla recorridos de 500, 1.000, 1.500 y 2.000 metros, lo que permitirá ver desde pruebas explosivas hasta carreras de mayor resistencia. En cuanto a las modalidades, los remeros competirán en skiff, doble scull y dos sin timonel, ampliadas en el caso del Trofeo FAR de veteranos.

El campeonato también incluye pruebas de remo adaptado y de la modalidad BCS, dirigida a mujeres que han superado cáncer de mama, una iniciativa que sigue ganando presencia dentro del calendario deportivo y que refuerza el carácter inclusivo de este deporte.

El programa de competición arrancará el sábado a las 10:00 horas con las primeras series eliminatorias, que se desarrollarán durante la mañana hasta aproximadamente las 15:30 horas. En esa misma franja se irán disputando también algunas finales de veteranos, además de las pruebas de dos sin timonel reservadas para los componentes de la selección española.

La jornada continuará por la tarde con las semifinales, previstas entre las 16:15 y las 17:55 horas, que decidirán los barcos que accederán a las regatas decisivas del fin de semana.

El domingo quedará reservado íntegramente para las finales, que se celebrarán entre las 10:00 y las 14:50 horas, momento en el que se conocerán los nuevos campeones de Andalucía de barcos cortos y los vencedores del Trofeo FAR de veteranos.

Durante todo el fin de semana, el CEAR La Cartuja volverá a demostrar por qué es uno de los grandes escenarios del remo español, con un entorno idóneo para la competición y con un ambiente que reunirá a deportistas, técnicos y aficionados en torno a uno de los deportes con más tradición en la dársena del Guadalquivir.