Espartaco y Morante tendrán su calle en la Feria de Abril

"Espartaco y Morante de la Puebla son dos símbolos vivos de la historia de la tauromaquia en Sevilla. Emblemas que formarán parte del callejero de la Feria de Abril en la próxima ampliación del Real". Así lo ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de su perfil personal en la red social X después de avanzarlo en el programa Silla de enea que dirige el periodista José Manuel Peña en Canal 7 TV.

El trazado de ambas vías, que se estrenaría en la Feria de Abril de 2027, viene dado por la novedosa salida a Tablada abierta desde la calle Pascual Márquez. La ampliación del Real de los Gordales es un tema que estaba sobre la mesa del regidor sevillano que contempla la apertura de esas dos nuevas calles -paralelas a Costillares- a costa de ganar terreno a la calle del Infierno. El proyecto implicará la apertura de 200 nuevas casetas.

Morante, genio y figura en la recogida de su Medalla de Andalucía / Europa Press

Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla son dos de los toreros más destacados de las últimas décadas en la ciudad de Sevilla. Desde dos épocas distintas, ambos comparten la condición de figuras máximas de la tauromaquia. De la misma forma, uno y otro están en posesión del Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla que en el caso del maestro de Espartinas ganó en su octava edición -que suponía la reanudación y una nueva orientación del galardón- y recogió en enero del siguiente año.

Morante ha sido galardonado con la misma distinción en su edición de 2025 pero aún no se ha logrado fijar una fecha para que el genio cigarrero recoja en el Salón Colón esa estatuilla de May Perea que refrenda y rubrica su definitiva valía artística y, sobre todo, su identificación con la ciudad de Sevilla en la que vuelve a ser diestro base de la Feria de Abril después de reconsiderar la retirada del pasado 12 de octubre que finalmente no ha sido tal.