Con España, en el Mundial sub 19 de 2019 promedió nueve puntos y cuatro rebotes por partido siendo pieza importante para llevarse la medalla de bronce junto a Pueyo. En el Campeonato de Europa Femenino sub 18 de ese mismo año firmó siete puntos y más de tres rebotes por partido. y en Europeo sub 16 de 2018, promedió 11 puntos y cinco rebotes por encuentro para colgarse tambiénel bronce.