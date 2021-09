El sevillano Carlos García, subcampeón del mundo júnior

El palista del Club Náutico Sevilla Carlos García se proclamó subcampeón del mundo júnior de piragüismo sprint, después de ocupar este domingo la segunda posición en la final de K-2 500 de la cita intercontinental de las categorías sub 23 y júnior celebrada en Portugal. El hispalense, que acompañado por el balear Bruno García se había clasificado para la lucha por las medallas después de imponerse previamente en las semifinales, sólo fue superado en la pugna por los metales por los representantes rusos.

La dupla española, que ya había avisado de su potencial al lograr el segundo mejor tiempo en las eliminatorias (1.39,11), crono que superaron en las semifinales (1.37,66), completaba los 500 metros del recorrido en un tiempo de 1.33,24, por el 1.31,26 de los vencedores. Por detrás, completaban el podio los representantes húngaros, a tres décimas de los subcampeones mundiales (1.33,54).

También optarán a subir al podio en la cuarta y última jornada este lunes, por parte del Club Náutico Sevilla, Rafael Pedrosa en C-4 500 júnior (9:56), el tunecino Ghailene Khatteli en C-1 500 sub 23 (10:48), Teresa de la Peña en K-4 500 sub 23 (11:04) y Elena Gómez-Millán en C-4 500 sub 23 (11:18).