El Simón Verde Sport Cocos Sevilla defiende su plaza de 'play off' ante CRAT A Coruña en La Cartuja

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla afronta este sábado una cita marcada en rojo en el calendario de la Liga Iberdrola de rugby femenino. El conjunto sevillano recibe al CRAT A Coruña en el campo Juan Arenas del CEAR La Cartuja en un partido que puede resultar determinante tanto en la lucha por el play off como en la pelea por evitar el descenso.

El encuentro se disputará a partir de las 16.00 horas con arbitraje del colegiado valenciano Federico Javier Japas y llega en un contexto muy especial: la previa del Día Internacional de la Mujer, una fecha simbólica para un deporte que sigue creciendo con fuerza dentro del rugby femenino español.

El equipo sevillano afronta el choque con la ambición de afianzar la cuarta plaza, la última que da acceso a la fase final por el título. Una victoria permitiría a las Cocos mantener esa posición privilegiada y conservar la ventaja de dos puntos sobre Complutense Cisneros, su perseguidor directo en la clasificación.

El cuerpo técnico ya tiene definido el quince inicial para el duelo ante las gallegas. El Simón Verde Sport Cocos Sevilla saldrá de inicio con Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González ‘Puma’, Katie Barnes, Gemma Sánchez, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Sofía Brussoni, Irene León, Idaira García, Valeria Vera, Marta Carmona ‘Arahal’ y Lea Ducher.

En el banquillo estarán preparadas para entrar en juego Nora Colorado, Valle Viñas, Elena Vallejo, María Estepa, Marina San Román, Ana Caravaca, Lola Martínez y Rocío Neyra, completando así una convocatoria pensada para mantener intensidad durante todo el partido.

La entrenadora del equipo sevillano, Irene Romero ‘Perdi’, tiene claro que el objetivo no es otro que sumar la victoria. “Con alguna baja importante recuperada y jugando en casa mañana será un partido para ganar”, explicó en la previa del encuentro.

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla afronta un partido decisivo para mantener la cuarta plaza ante un CRAT A Coruña que lucha por evitar el descenso; el choque se disputará en el Juan Arenas del CEAR La Cartuja con el objetivo de consolidar el puesto de 'play off'

Romero reconoce que el rival ha crecido en las últimas jornadas y que no será un compromiso sencillo. “CRAT A Coruña ha mejorado su juego en esta segunda vuelta y va a luchar todos los puntos que pueda en los dos partidos que quedan”, señaló.

Aun así, el mensaje dentro del vestuario es claro: aprovechar el factor campo para asegurar la clasificación. “Para nosotras también es esencial dominar el marcador en esta jornada. Tenemos el equipo y el nivel para asentar el cuarto puesto en la liga”, afirmó la entrenadora.

El ambiente del equipo también es positivo tras una buena semana de trabajo. “Después de un buen cierre de semana, el equipo descansa motivado y con el foco en la línea de ensayo gallega”, añadió.

La entrenadora también hizo un llamamiento a la afición para acompañar al equipo en un día especial. “Esperamos ser 16 empujando en el césped, con la grada llena de mujeres luchadoras que nos ayuden a conseguir la victoria”, apuntó.

Dos visitantes especiales

El partido tendrá además un componente emocional añadido, ya que las sevillanas volverán a enfrentarse a dos jugadoras muy conocidas en La Cartuja. Chía Alfaro y Ana Peralta, antiguas integrantes de las Cocos, regresan ahora defendiendo la camiseta del CRAT A Coruña.

En el partido de la primera vuelta, disputado en Galicia, el triunfo cayó del lado sevillano por 12-18, un precedente que alimenta la confianza del conjunto andaluz de cara a este nuevo enfrentamiento.

El CRAT A Coruña, dirigido por Pablo Artime y Juan Pablo ‘Chorny’, llega a Sevilla en una situación delicada. Las gallegas ocupan la séptima posición, empatadas a puntos con el colista, y necesitan sumar para evitar complicarse aún más en la lucha por la permanencia.

El cartel del partido en el Juan Arenas. / M. G.

El equipo coruñés viene además de caer con claridad en su último partido ante El Salvador por 14-46 en su campo de Elviña, un resultado que aumentó la presión en la zona baja de la tabla.

En su plantilla destacan jugadoras de gran nivel como la primera línea Alicia San Martín, la tercera centro internacional portuguesa María de Conceiçao Peixoto, la segunda línea sub-23 Oihane López de Ullibarri, la ala internacional holandesa Kika Mulling, la centro Elsa Porto o la zaguero Inés Spínola.

La jornada puede resultar decisiva en varios frentes de la clasificación. Mientras las Cocos buscan consolidar su presencia en el play off, el CRAT A Coruña pelea por evitar un descenso que podría decidirse incluso por el average en un final de liga extremadamente ajustado.

El partido podrá seguirse también en directo a través de streaming en el siguiente enlace: https://youtu.be/b7x7Xn6BNy8