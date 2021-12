El sorteo de octavos de la Champions se repetirá a las 15:00

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones se repetirá al completo a las 15:00 tras los problemas surgidos en la extracción de las bolas.

"A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que indica a los funcionarios qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Como consecuencia de ello, el sorteo ha sido declarado nulo y será rehecho en su totalidad a las 15:00", informa la UEFA en un comunicado.

El problema surgió cuando tras salir la bola del Villarreal, el ex jugador ruso Andrey Arshavin sacó la del Manchester United como rival, cuando no se podían enfrentar ambos equipos, que ya se habían medido en la fase de grupos. Luego ocurrió parecido con la del Atlético de Madrid.

Se habían producido errores en la elección de las bolas los hipotéticos rivales, tarea que correspondía a Michael Heselschwerdt, director de competiciones de clubes, mientras que Giorgio Marchetti, adjunto a la secretaria general, era el que sacaba la de los segundos de grupo.

Este 'percance' motivó las quejas de parte de numerosos equipos. Entre ellos, el Atlético de Madrid informó poco después que estaban "en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos".

Mientras tanto, el Real Madrid apostaba por que, en el caso de repetirse, se mantuviera la validez de su enfrentamiento, puesto que fue el primero en salir, justo antes del Villarreal-Manchester City. Finalmente, la UEFA ha decidido repetir el sorteo a partir de las 15:00.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.