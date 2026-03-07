Tito Díaz le pone nombre a una trascendente victoria del Cajasol Sevilla BM Proin ante el Barça Atlétic (30-31)

El Cajasol Sevilla BM Proin firmó una de esas victorias que se recuerdan al final de un campeonato liguero. El conjunto sevillano se impuso 30-31 al Barcelona Atlètic en un partido frenético que se decidió en los últimos segundos gracias a un final espectacular protagonizado por Tito Díaz y por el portero Ramón Fuentes, dos nombres propios en una noche de carácter y resistencia.

El desenlace fue puro drama deportivo. Con el marcador empatado a 30 goles, apenas 14 segundos en el reloj y tras tiempo muerto del equipo sevillano, apareció la figura de Tito Díaz. El lateral se elevó por encima de la defensa azulgrana y soltó un lanzamiento desde el lateral derecho, una posición que ni siquiera es la suya habitual, para firmar el 30-31 que acabaría siendo definitivo.

Pero todavía quedaba una última escena. El Barcelona Atlètic pidió tiempo muerto y diseñó su jugada final con 11 segundos por disputarse. El balón llegó a Quim Rocas, que lanzó buscando el empate desde la primera línea. Sin embargo, ahí apareció Ramón Fuentes con una parada segurísima, blocando el balón en la escuadra y evitando incluso el rebote que pudiera dar una segunda oportunidad a los catalanes. Eso sí, la defensa había sido perfecta, con un intento de bloqueo que posibilitó que el balón no fuera excesivamente fuerte.

Fue el broche perfecto a un final de partido eléctrico en el que el Cajasol Sevilla BM Proin demostró carácter, sangre fría y una enorme capacidad para sobrevivir en un escenario muy exigente.

Un inicio fulgurante del equipo sevillano

El partido comenzó de forma inmejorable para los de Víctor Montesinos. El conjunto sevillano salió muy concentrado y firmó un arranque demoledor que le permitió colocarse con un 0-4 en los primeros minutos.

El Barcelona Atlètic, sin embargo, reaccionó rápido, aprovechando su velocidad en el ataque para reducir distancias hasta el 2-4, obligando a los visitantes a mantener la intensidad.

En ese intercambio de golpes apareció pronto Tito Díaz, muy activo desde el inicio. El lateral anotó el 3-6 y posteriormente asistió con precisión para que Morgado firmara el 3-7, mostrando ya su influencia en el juego ofensivo del equipo sevillano.

El Cajasol Sevilla BM Proin mantuvo pequeñas ventajas durante gran parte de la primera mitad gracias a acciones destacadas como la penetración de Alberto Ruiz, el acierto desde el extremo de Montoro o un nuevo lanzamiento exterior de Tito Díaz que situó el 7-10.

Un partido de máxima igualdad

A pesar del buen inicio visitante, el encuentro fue ganando equilibrio con el paso de los minutos. El Barcelona Atlètic comenzó a aprovechar algunas pérdidas ofensivas del equipo sevillano para acercarse en el marcador.

Las exclusiones también marcaron el desarrollo del partido. Primero fue Saco quien vio los dos minutos tras protestar una defensa interior constante, y poco después llegó otra exclusión para Montoro, lo que obligó al Cajasol Sevilla BM Proin a defender durante varios momentos en inferioridad.

En ese contexto, los locales lograron empatar el partido (10-10), aunque Morgado respondió con un gol importante que devolvía la ventaja a los sevillanos (10-11).

El intercambio de goles fue constante hasta el descanso, con ventajas mínimas que apenas duraban unos segundos. Saco volvió a aparecer con dos penetraciones consecutivas que mantuvieron a su equipo por delante, pero el Barcelona Atlètic respondió con rapidez y el marcador llegó al intermedio completamente abierto (14-14).

Un segundo tiempo lleno de tensión

La segunda parte mantuvo el mismo guion de igualdad extrema. Cada vez que uno de los equipos lograba adelantarse, el otro respondía de inmediato.

Tito Díaz volvió a asumir protagonismo en el ataque sevillano, anotando goles importantes como el 20-20 y el 19-19, mientras que Montoro y David Martínez también aportaban desde los lanzamientos y la transformación de los siete metros.

El tramo central del segundo tiempo estuvo marcado por varias exclusiones y por el protagonismo de los porteros. En ese momento, Ramón Fuentes saltó a la pista sustituyendo a Kilian, firmando una doble parada espectacular que mantuvo con vida al equipo sevillano en un momento crítico.

El marcador avanzaba con una tensión creciente: 25-25, 26-27, 27-28… cada gol tenía un valor enorme.

El final soñado de Tito Díaz

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un desenlace imprevisible, Tito Díaz decidió asumir toda la responsabilidad. El lateral firmó dos acciones consecutivas de enorme calidad: primero un golazo por el extremo y después una vaselina magistral que colocaba el 29-30.

El Barcelona Atlètic logró empatar a 30 desde el punto de penalti en una jugada polémica tras varias protestas sevillanas por defensas interiores no sancionadas anteriormente.

El acta arbitral.

Pero en el último ataque llegó el momento del héroe. Tito Díaz, en estado de gracia, marcó cuatro de los cinco últimos goles de su equipo y culminó su exhibición con el lanzamiento definitivo que silenció el pabellón.

Aún quedaba la última defensa… y la parada salvadora de Ramón Fuentes que selló un triunfo enorme para el Cajasol Sevilla BM Proin.

Una victoria trabajada, sufrida y espectacular que demuestra el carácter competitivo del equipo sevillano incluso en un escenario tan exigente como la pista del Barcelona Atlètic. El liderato de la División de Honor Plata sigue en buenas manos.