El trono de Kempes y Romario

Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina, 1954) y Romario de Souza (Río de Janeiro, 1966). Los dos nacieron en años de Mundial, el de Suiza y el de Inglaterra, respectivamente. Una premonición. Es casi un siglo de corrientes paralelas entre la Liga española, cuya primera temporada se celebró entre febrero y junio de 1929, recién iniciada la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y los Mundiales de Fútbol (el de Uruguay se disputó del 13 al 30 de julio de 1930). Kempes y Romario son los únicos que consiguieron el Pichichi en la Liga el mismo año que ganaron el Mundial con sus selecciones, Kempes con Argentina en el Mundial que organizó su país en 1978; Romario con Brasil el de Estados Unidos de 1994. Kempes, máximo goleador con el Valencia, marcó dos goles en la final a Holanda. Romario, que lo fue con el Barcelona, anotó uno de los penalties en la tanda de desempate contra Italia. Benzema, Pichichi de la Liga 2021-22, Balón de Oro, podía subirse a ese podio si su selección renueva el título que consiguió en Rusia. Algo que sólo consiguieron Italia (inédita en Rusia y en Catar) en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962. Benzema cumple años un día después de la final.

Los tres últimos pichichis de la Liga, a saber, Leo Messi, Luis Suárez y Benzema, nacieron en 1987. En 93 años de competición, el año que más pichichis dio fue 1909. En esa fecha nacen Bienzobas (Real Sociedad), Gorostiza y Unamuno (At. Bilbao) y Olivares (Real Madrid). Buena parte de los máximos goleadores de la Liga participaron en Mundiales, cronológicamente desde Gorostiza, uno de los Juguetes Rotos del documental de Summers, hasta Benzema.

Messi, con ocho pichichis (ninguno de ellos coincidió con las cuatro Copas de Europa que ganó con el Barça) se prepara para su quinto Mundial, igual que Cristiano Ronaldo, que logró el título de artillero en tres ediciones. Desde que iniciaron su alternancia en ese palmarés, con claro dominio del argentino, no gana el Pichichi un futbolista español. El último fue Dani Güiza, jerezano de nacimiento, uno de los tres andaluces que lo obtiene. Lo ganó con el Mallorca en 2008, el año de la Eurocopa de Alemania. Jugó por medio mundo, era el único en activo en plena hegemonía de Messi y Cristiano (jugaba en el Sanluqueño) y a sus 42 años todavía sigue jugando en el Algaida de Sanlúcar, en División de Honor Andaluza.

Ningún Pichichi andaluz lo logró en equipos de su tierra. El primero fue Juan Gómez, Juanito (1954-1992), malagueño de Fuengirola, que lo tuvo la temporada 83-84 con el Real Madrid compartido con el uruguayo Da Silva. El segundo fue Diego Tristán, sevillano de La Algaba, para quien el capicúa año 2002 fue mágico: pichichi con el Dépor, se estrenó como mundialista en Japón y Corea y anotó el gol del maracanazo en el Bernabéu que dejó al Madrid sin la Copa el año de su centenario.

Tres equipos andaluces tienen en sus vitrinas el Pichichi. Juan Arza (1923-2011), navarro de Estella, fue campeón de Liga con el Sevilla en 1946 y máximo goleador de la Liga la temporada 1954-55. El único que interrumpió la serie de cinco pichichis de Alfredo Di Stéfano, cuatro de ellos coincidiendo con las cuatro primeras Copas de Europa del Real Madrid, en cuyas finales marcó en todos los partidos. El segundo fue Enrique Porta, aragonés de Villanueva de Gállego, que logró el trofeo jugando en el Granada, gesta que recoge Ramón Ramos en su libro Los años del Pichichi. En la temporada 82-83, Hipólito Rincón fue Pichichi con el Betis. Un año mágico para el madrileño, que anotó cuatro goles en el 12-1 del España-Malta. Hay un futbolista que fue campeón de Liga con el Betis y Pichichi, pero con el Athletic de Bilbao. Victorio Unamuno (1909-1988) formaba parte del Betis entrenado por Patrick O’Connell que ganó la Liga en 1935, el año que Unamuno, el escritor, fue nominado para el Nobel de Literatura, Pichichi de las letras que ese año quedó desierto. Cinco años después, Unamuno logró el trofeo de máximo goleador ya en San Mamés, el primero que lo logró después de la guerra civil. En los dominios del auténtico Pichichi, Rafael Moreno Aranzadi (1892-1922), del que este año se ha conmemorado el centenario de su prematura muerte. Héroe en los Juegos de Amberes 1920, era sobrino-nieto de don Miguel de Unamuno.

DiStéfano no jugó ni un minuto en los Mundiales y Puskas lo hizo con Hungría y con España

Vizcaya es la provincia con más ganadores del Pichichi, seis, con un total de trece estatuillas, incluidas las seis de Zarra, “la mejor cabeza de Europa después de Churchill”, como se dijo del ariete que batió a Bert Williams, portero de Inglaterra, en Maracaná en el Mundial de Brasil 1950. El primer ganador fue Bienzobas, delantero de la Real Sociedad, que disputó la maratoniana final de Copa contra el Barcelona que aparece en la Oda a Platko de Alberti. El primero que repite galardón fue Isidro Lángara, tres Pichichis consecutivos con el Oviedo. El primero en 1934, el año de la Revolución de Asturias y del Mundial de Italia en el que defendió los colores de España.Di Stéfano no jugó un solo minuto en los Mundiales, como recuerda Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra. Con la nacionalidad argentina, su selección no se presentó a las citas de Brasil 50 y Suecia 54. Ya nacionalizado español, España no logra plaza para Suecia 58. Convocado para Chile 62, con 36 años, una lesión le impidió participar. Por el contrario, Ferenc Puskas, con cuatro Pichichis, jugó el Mundial de Suiza con Hungría (un gol en la final contra Alemania) y el de Chile con España. Con 37 años, es el que ha logrado el título de goleador con más edad. Ronaldo Nazario, con 20 años, fue el más joven en lograrlo.

Arza fue Pichichi con el Sevilla y ganó una Liga. Unamuno lo fue con el Betis y campeón con el Athletic

Igual que Lángara, José Eulogio Gárate lo ganó tres años consecutivos, con la particularidad de que ninguna fue en solitario: la 68-69 con Amancio; la 69-70 con Amancio y Luis Aragonés; la 70-71, con Rexach. Gárate nació en Argentina, donde sus padres habían acudido a visitar a su abuelo exiliado.

Hay cinco futbolistas que lograron el Pichichi con dos equipos diferentes. Pahíño lo obtuvo con el Celta primero y después con el Real Madrid. El único de los cinco que no disputó un Mundial, dicen que por su afición a leer a los autores rusos. Quini suma cinco trofeos, tres con el Sporting, uno de ellos coincidiendo con el descenso a Segunda, y dos con el Barcelona. Hugo Sánchez tiene otros cinco: uno con el Atleti, cuatro con el Madrid. Ronaldo es el único que lo tiene con el Barcelona y con el Madrid. Con dos equipos y en dos siglos distintos: en el siglo XX con los azulgranas; en el XXI, con los galácticos de Florentino. El actual presidente del Valladolid (equipo con dos Pichichis: Badenes y Da Silva) fue el máximo goleador del Mundial de Japón y Corea. Se cierra la nómina de doble militancia con el uruguayo Diego Forlán, Pichichi con el Villarreal y con el Atlético. Compartió con el holandés Snejder, el alemán Müller y el español David Villa el título de máximo goleador del Mundial de Sudáfrica. Ha disputado tres Mundiales. Su padre jugó otros tres y su abuelo fue seleccionador de Uruguay en Chile 62.

Butragueño (Pichichi en 1991), Romario (1994) y Vieri (1998) se quedaron a un gol de ser máximos goleadores en los Mundiales de México 86, EEUU 94 y Francia 98, respectivamente. La Liga se ha interrumpido por el Mundial de Catar con el polaco Robert Lewandowski al frente de la tabla de goleadores. En Alemania 1974 el máximo realizador fue su compatriota Grzegorz Lato.

33 futbolistas españoles lograron el Pichichi por 24 extranjeros: 17 americanos, seis europeos y un africano, Samuel Eto’o, cuya carrera empezó en el Leganés. En 2006 fue máximo goleador, ganó la Liga y la Copa de Europa con el Barcelona. Sólo perdió la Copa de África en los penaltis con Costa de Marfil. Argentinos y brasileños encabezan la lista. Bebeto y Romario lo fueron en año sucesivos. El primer brasileño que lo logró, temporada 66-67, fue Waldo, con el Valencia. Hermano de Wanderlei, que fue figura del Málaga. Los hermanos Machado del fútbol.

Hay cuatro futbolistas que han marcado en dos finales de Mundiales: los brasileños Vavá y Pelé, el alemán Paul Breitner y el francés Zinedine Zidane, héroe en la victoria contra Brasil en 1998 y antihéroe cuando después de marcar en la final contra Italia en 2006 fue expulsado por el cabezazo a Materazzi. Edvaldo Izidio Neto, brasileño de Pernambuco, Vavá en los anales del fútbol, fue uno de los máximos goleadores del Mundial de Chile. Jugó en la Liga española, en el Atlético de Madrid, pero el Vavá que aparece en la nómina del Pichichi, temporada 1965-66, era otro. Se llama Luciano Sánchez García, Vavá II para distinguirlo del brasileño, salmantino de Béjar, y logró el Pichichi jugando en el Elche.

Messi dinamitó las marcas de Zarra en el fútbol nacional y de César en el Barcelona (Pichichi la temporada 48-49). Perú (Seminario), Paraguay (Re), Chile (Zamorano), Austria (Krankl) y Países Bajos (Makaay y Van Nistelroy) completan la legión extranjera. Raúl también lo logró en dos siglos distintos. Un siglo de aguas paralelas. Dos de los Pichichis vivieron la amargura de un secuestro, Di Stéfano en Colombia el 26 de agosto de 1983; Quini después de dos goles con el Barcelona al Hércules el 1 de marzo de 1981, una semana después del 23-F. El asturiano disputó dos Mundiales y fue Pichichi con Carrero Blanco, con Suárez, Calvo Sotelo y hasta el año que ganó Felipe González.

El efecto 2000 vino con el fútbol modesto: el Dépor ganó la Liga y Salva, aragonés de la cantera del Sevilla, ganó el Pichichi con el Racing de Santander. El Betis y el Sevilla bajaron a Segunda, pero ésa es otra historia.