El sevillano Juan Luis Páez, campeón de España de Catamarán

Este domingo se ponía fin en aguas de Murcia a los llamados Juegos del Agua, en los que se han disputado los campeonatos de España de Catamarán, Vela Adaptada y Vela Radio Control. En la clase Catamarán, el sevillano Juan Luis Páez lograba el objetivo tras un total de nueve pruebas, coronándose campeón de España con diez puntos de renta sobre el segundo clasificado, el barcelonés José Antonio López.

El regatista del CN Sevilla a los mandos de un clase A Volador, llegaba a la última jornada en segunda posición a un punto del objetivo, mínima que salvó y aumentó gracias al acumulado de buenos tantos, ya que en la última jornada la fuerte oposición bien podría haber dado al traste con sus planes. Hasta ese momento, el sevillano afincado en El Puerto de Santa María sumaba dos 1º, tres 2º y un 3º, y con una victoria final y la posibilidad de descartar el 5º y 9º de este último día, permitían al andaluz saberse campeón de España.

A la fuerte rivalidad se unían unas condiciones de vientos ligeros con los que el andaluz no se mueve tan bien, por lo que califica el campeonato de "muy difícil para mí porque no eran mis condiciones y he encontrado mucha competencia en los valencianos, más acostumbrados a estos vientos suaves, pero bueno, al final he podido conseguirlo y ‘por fin’ he ganado un campeonato de España de Clase A después de cinco años navegando en esta clase", concluye un Páez exigente y competitivo como siempre.

En su misma clase con modelos Clásicos y también dentro del top10, se clasificaban los andaluces pertenecientes al CN Torre del Mar, Francisco Javier Acosta en el sexto puesto empatado con el quinto y a solo cinco puntos del podio, y Salvador Sánchez en el noveno lugar.

En el mismo evento se celebró el Campeonato de España de Vela Radio Control, resuelto después de nueve pruebas con victoria para el torrevejense Guillermo Beltri con 39 puntos, seguido con 46 y 78 por su compañero de territorial Ginés Romero, y el andaluz José Valverde perteneciente al CM de Almería. Valverde peleó de principio a fin por el título frente a más de treinta patrones, con un catorce como peor resultado. Entre los diez primeros se clasificó también su compañero de club Francisco Martínez.