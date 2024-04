Vuelve 'El Derbi de Ramos' al Teatro Pathé: "La clave del éxito es la identificación plena del sevillano"

La RAE define el término de idiosincrasia como "conjunto de los rasgos y el carácter distintivos de un individuo o comunidad". En el sur de España, concretamente en Sevilla, se ubica una de las 'idiosincrasias' más potentes de toda Europa. En la ciudad hispalense todo se entiende como una dualidad constante, con la carga de intensidad suficiente para 'no ver la vida pasar', pero también para saber, cada sevillano y sevillana, 'cuándo sí y cuándo no'.

Las tres patas más importantes del sevillano son la Semana Santa, la Feria y el fútbol -a grandes rasgos-. Aventurarse a escribir una obra de teatro y mostrarle al propio ciudadano que lo más importante en la vida es saber reírse de sí mismo debe ser complicado. Eso busca, y ha logrado por completo, 'Derbi de Ramos'. Tras cinco funciones repletas de éxito en 2023, el próximo viernes 26 de abril, a partir de las 21.30 horas, vuelven a citarse sobre el escenario Salvador y Curro. Un Domingo de Ramos, de derbi y de elecciones generales. Una aventura imperdible para todo aquel o aquella que esté dispuesto a enfrentarse a la comedia y a la 'guasa'. Puede comprar las entradas en este enlace.

Entrevista a Alberto Maldonado

'Derbi de Ramos' nace de la tinta de un joven sevillano de 34 años. Maldo, como le llaman en las entrañas del Teatro Pathé, es inquieto de nacimiento. Tiene un vicio tremendo por la cultura y lo social, con un gusto muy especial por transmitir lo suyo hacia los demás: Sevilla.

Su tono de voz, palabras y seguridad reafirman cada paso que da una obra de teatro que comenzó a gestarse en 2019. Ha sobrevivido a una pandemia y eso fue lo más duro para un Alberto Maldonado que necesitaba 'respirar calle': "No solo es que tuviese miedo, sino que estaba con una desidia y un desánimo tremendo".

Sin embargo, Maldo recibe a Diario de Sevilla con una sonrisa en el patio de butacas del Teatro Pathé. En apenas quince días, su 'niño bonito', 'Derbi de Ramos', volverá a presentarse a Sevilla con la sana intención de hacer feliz a su gente: "Es un jardín que creo que, con arte, nosotros los sevillanos sabemos muy bien reírnos de nosotros mismos, de nuestra idiosincrasia, de lo personajes que somos en la grada o viendo una cofradía". Es un riesgo, aunque el escritor y actor lo tiene claro: "Si me pongo a pensar en la cantidad de gente que se puede ofender porque hables de su hermandad o, por ejemplo, hay una broma y 'no, esta no la voy a contar'. Si nos ponemos a pensar en todas esas cosas, realmente no haríamos nada. Además, el humor de la obra es muy blanco".

Alberto, ferviente devoto de la Esperanza de Triana y del mundo cofrade piensa que "la Semana Santa tiene un poder de unión de la gente bestial". "No sé si en el fútbol sería lo contrario... porque el que es tu hermano, primo o mejor amigo, el día del derbi es tu enemigo. Al día siguiente, vuelve a ser tu familia o tu amigo. Y, sin embargo, nunca he pensado esto, pero en la Semana Santa pasa lo contrario. La gente que está muy separada por ideología, nivel de vida o dedicación profesional, cuando llega la Semana Santa... debajo de un paso, por ejemplo, no se mira nada de eso. Todo el mundo va a una, a un mismo sentimiento. Debajo de un paso hay carpinteros, hay médicos, hay gente del PP, gente del PSOE, gente de Podemos...", debate delante del micro.

"La Semana Santa tiene un poder de unión de la gente bestial, no sé si en el fútbol sería lo contrario"

La del próximo 26 de abril será la sexta vez que 'El Derbi de Ramos' se subirá al escenario del Teatro Pathé. Hasta el momento, Alberto Maldonado no puede esconder su felicidad por cómo le están yendo las cosas: "Yo todavía no me lo creo. Yo sigo pensando que cuando me subo aquí y se encienden las luces para saludar a toda la gente... digo 'Que estos son los de siempre' como si viese a mi abuelo, mi madre, mi padre... pero no. Ya el 95 % de la gente que viene, que yo puedo ver los correos de la gente que compra, no tenemos ni idea de quiénes son".

"Los clichés están para desmontarse, y Alfonso y Alberto son dos magos de esto"

Además de escribir la obra, Alberto Maldonado representa a 'Salvador' sobre el escenario, un personaje que se inspira en el sevillano más rancio: "Salvador es lo que te está vendiendo. Ya te digo que conforme va avanzando la obra, a lo mejor te desmonta que no es como tú piensas, pero es de hermandad de negro, de criticar todas las modas que hay ahora, de criticar a la gente que va a ver un misterio por la banda que le toca y encima después deja al palio solo. Pero creo que los clichés están para desmontarse, y Alfonso y Alberto ('Los Compadres') son dos magos de esto".

Con la ilusión de que 'Derbi de Ramos' continúe creciendo, Maldo se despide de Diario de Sevilla hasta el día de la función, dejando un mensaje para todo aquel que se esté pensando ir al Teatro Pathé: "Quien quiera pasar un buen rato y quiera conocer un poco más en profundidad a Salvador y a Curro, que se venga el 26 de abril a las 21.30h y se harte de reír, que creo que hace mucha falta. Ya está bien de tanto drama".