Dos Hermanas y profesionales del sector MICE abordan los retos para construir un destino referente

Dos Hermanas busca su sitio en el mapa del sector de incentivos y Congresos (MICE) en España con un futuro palacio de congresos y exposiciones que dará aún más fortaleza al área metropolitana a la hora de atraer al sector Mice, uno de los más deseados por todos los estrategas turísticos.El nuevo edificio, que ocupará una superficie similar al de cuatro Plazas de España de Sevilla y media se repartirá en cuatro pabellones más otros espacios. Su situación, en una de las zonas con más crecimiento en los últimos años, Entrenúccleos hará de la ciudad nazarena un motor clave en el desarrollo económico de la provincia.

El II Foro de Turismo Dos Hermanas, 'Mirando al Futuro', celebrado recientemente, se ha desvelado como un evento clave para debatir los desafíos y oportunidades que este motor económico tiene no sólo en esta localidad, sino en toda el Área Metropolitana. Pero además, ha servido de presentación del proyecto que lidera el Ayuntamiento de Dos Hermanas y que se enmarca dentro del Plan de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía. Esta institución ha mostrado también su respaldo y ha estado representada por la delegada provincial de Turismo, Carmen Ortiz.

El programa del evento ha sido diseñado por la Fundación Luis Lezama idehs, una entidad sin ánimo de lucro que apoya el desarrollo turístico y de nueva oferta de calidad en el territorio, porque genera calidad de vida y nuevas oportunidades a las comunidades locales. “Creemos firmemente en la necesidad de reflexionar sobre el futuro del turismo y en la importancia de generar espacios de conversación que nos ayuden a avanzar juntos”, comentó Antonio Jiménez, director ejecutivo de la fundación.

La delegada provincial de Turismo ha coincidido con la delegada municipal de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil, en el potencial que el turismo MICE tiene para el desarrollo económico de la ciudad de Dos Hermanas, con “mucho poder desestacionalizador”. “Queremos convertir en una oportunidad nuestra cercanía con la capital de Sevilla, con una oferta única que suma al sector”, comentó la concejal.

El plan turístico de Dos Hermanas se está ejecutando en una primera fase con la elaboración de nuevos productos y canales, una nueva marca transversal donde el gran potencial está en el futuro palacio de congresos y exposiciones, con una superficie total de 220.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pabellones de 6.300 metros cuadrados, superficie similar a un estadio de fútbol, de los cuales el primero ya está se está equipando y se inaugurará a finales de este año. “Sin duda, será un espacio referente en España, con excelentes comunicaciones: con acceso directo a la SE-40, a 15 minutos del aeropuerto, con una nueva estación de tren junto al recinto y varios parkings”, explicó Gil.

El foro, con un centenar de asistentes, ha contado con una ponencia principal a cargo de Matilde Almandoz, presidente de OPC, la federación española de congresos y eventos, con una amplia experiencia en el sector y que ha celebrado las oportunidades que brindará Dos Hermanas al segmento MICE. “En MICE no vale todo en todos los destinos, hay que buscar la especialización”, ha aconsejado a un destino que busca ya su lugar en el mapa y que trabaja para dotar a las nuevas instalaciones de contenidos y una programación. “Estáis en un territorio con conexiones industriales y académicas y que tiene atractivos para que el visitante, el que viene de turista, vuelva también a algún evento profesional o descubra que es un lugar idóneo para ello”, ha comentado.

No quedó aquí el debate, sino que continuó con una mesa redonda moderada por Patricia Bourrellier, CEO de Eventoplus, en la que han participado Marian Otamendi, CEO de Nexus & World Football Summit; José Manuel del Río, director comercial de Fibes entre 1992 y 2024; Carmen Núñez, directora comercial de Only You Sevilla Hotel; y Juan Antonio Aranda, director de producción de eventos de Acciona.